David Torres 19 MAY 2026 - 10:41h.

Falta subsanar algunos detalles para obtener el OK definitivo de la Generalitat Valenciana

El Valencia CF compra los terrenos para construir un centro médico y una residencia en la Ciudad Deportiva

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ValenciaLa Generalitat Valenciana ha emitido este lunes un informe ambiental favorable sobre la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que afecta a la Ciudad Deportiva de Paterna, cuyo suelo pasará a ser urbanizable. Sin duda, una situación que revaloriza el valor económico de la misma y que permitirá al Valencia CF construir en un futuro el centro médico y la residencia que quiere hacer en la parte norte de la parcela, como ya publicó en su día ElDesmarque. El informe, eso sí, abre mucho más la mano y caben en la zona urbanizable restaurantes o zona comercial. El precio del terreno, de cara a un hipotética o futura venta se dispara.

Detalles que debe cambiar: tanque de tormentas, estación de aguas residuales....

En el informe, eso si se exige que se subsanen algunos detalles antes de la aprobación definitiva. Los más importantes crear un tanque de tormentas (20.000 metros cuadrados), similar al que tendrá el Nou Mestalla, que correría a cargo del Ayuntamiento ya que hay riesgo de inundaciones por la cercanía del Barranco de'n Dolça; o que la residencia comunitaria, y los ámbitos docentes, en caso de que se hagan nuevos, tienen que construirse, en el extremo norte de la parcela, lo más alejados posible de la autovía y la autopista. También pide habilitar el espacio para crear una estación Depuradora de Aguas Residuales y construir pantallas acústicas (por el tráfico) de hasta 444 metros, obras que no corresponden al club.

Se culminará así el proces que empezó hace diez años cuando el Gobierno de Paterna tramitó el cambio de uso del suelo de la Ciudad Deportiva que el club valencianista por registro de entrada porque el proyecto se adaptaba al modelo de ciudad ambiental y sostenible del Gobierno de Paterna.

El Valencia CF compró terrenos para un centro médico y una residencia

En esa localización el Valencia CF tenía 144.241 m2 de suelo son no urbanizables, pero eran utilizados como dotacionales deportivos por un acuerdo de 1974, cuando Ramos Costa compró la parcela. Con posterioridad, el Valencia CF compró en mayo de 2022 por 1.2 millones de euros los terrenos para ampliar la Ciudad Deportiva de Paterna (5.000 metros más) con la idea de construir un nuevo centro médico y una nueva residencia. En concreto, fue el 22 de ese mes cuando escrituró y se hizo propietario de dos nuevas parcelas para ampliar su academia. Con el dinero del fondo CVC de LaLiga, tal y como ha venido explicando ElDesmarque Valencia, la idea es construir en ellas un centro médico al estilo del de la Juventus y una residencia para ampliar la capacidad y el número de fichajes para la Academia del club.

Ahora se ha dado un nuevo paso, aunque se recuerda en el informe que, del total, sólo 96.321,78 metros cuadrados pasarían a tener consideración de suelo urbano; se loscuales 21.190,79 metros cuadrados son considerados hábiles para construir oficinas, restauración, comercio, aparcamiento y una residencia comunitaria.