David Torres 22 MAY 2026 - 10:30h.

Es blanca con detalles en granate y la segunda sería azul con detalles en naranja

La camiseta del Valencia CF 2026-27, la última de Mestalla

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ValenciaSi hace unos días se filtraba el posible modelo de camiseta del Valencia CF para la temporada 2026-27, ahora esta ha llegado a España y, junto a ella, la que podría ser la camiseta para fuera de casa de la próxima temporada. Además, según se ha filtrado en redes, los primeros ejemplares de la misma han empezado a llegar a España.

La primera camiseta para la temporada 2026-27

La camiseta, como ya informó ElDesmarque, lleva detalles en cuello y mangas del color rojo granate, también conocido como Torino. No es un detalle al azar pues el rojo ‘Torino’ es el segundo color más utilizado por el club a lo largo de más de cien años de historia solo por detrás del blanco. Desde finales de los años 20 dotó de un carácter especial a la camiseta del Valencia CF de una forma recurrente hasta la década de los 70. Años más tarde, Puma lo recuperaría con éxito para la temporada 2021-22, cautivando de nuevo a la grada con esa camiseta cargada de legado que nos evoca grandes tardes, desde el debut en Primera en 1931 o la final de Copa en 1934. Este año es el color que utiliza el equipo como camiseta visitante. La primera vez que el Valencia CF usó el granate Torino fue en 1934, con motivo de la primera final de Copa que disputó el equipo.

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La camiseta visitante del Valencia CF para la temporada 2026-27

Si coincide la filtración con la realidad, la camiseta volverá a usar la combinación de azul y naranja eléctrico que ya vistió el Valencia CF como visitante en la temporada 2023-24. De nuevo el escudo sería en naranja. El cuello redondeado, el logo de la marca y dos ribetes naranjas completarían el diseño sobre el fondo azul que imita el color del mar.

Como se puede apreciar en las imágenes y como aseguran aquellos que han importado la camiseta desde China, este modelo no es todavía el oficial según su información