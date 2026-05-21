David Torres 21 MAY 2026 - 09:39h.

Lo ha logrado junto a su mano derecha, Damià Vidagany, al que conoció en el Valencia CF

Unai Emery, el rey de la Europa League con dos nuevos récords en su casillero

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EstambulUnai Emery lo ha vuelto a hacer. El técnico vasco que se estrenó en competiciones europeas en Valencia CF comandó al Aston Villa al título campeón de la Europa League. El entrenador de Hondarribia ha logrado el quinto entorchado de su carrera tras golear ante el Friburgo (0-3) en un duelo que tenía ya controlado al descanso. Turín 2014, Varsovia 2015, Basilea 2016, Gdansk 2021 y Estambul en 2026 han sido los lugares de las gestas de un técnico que ya es idolatrado en Birmingham, con este triunfo en la Europa League la promesa que hizo cuando llegó al Villa en 2022, ganar un título y clasificar al equipo a Europa.

Las palabras de Unai Emery en Valencia

En el seno de las celebraciones, Unai Emery se acordó de muchos de los clubes por los que pasó (como Sevilla o Villarreal) pero no podía pasar por alto también su etapa en Mestalla. Tras dos temporadas en la UD Almería y un ascenso a Primera División, el técnico guipuzcoano llegó al Valencia CF en 2008. Emery estuvo cuatro temporadas en el club, alcanzó una semifinal de la Copa del Rey y la Europa League, además de clasificar al Valencia Club de Fútbol para la Champions League en 3 de sus 4 temporadas en la entidad valencianista.

Ese aprendizaje le llevó después a ser el Rey de la Europa League por eso, en la Cadena COPE, tras conseguir el título recordaba con cariño. "Aprendí en el Valencia a ver lo que era Europa, a cómo entenderla y a aprender a competirla; aunque no tuve suerte de conseguir nada en Europa League ni Champions".

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Damià Vigadany, un che a su lado como mano derecha

Unai Emery ha agrandado su leyenda con la inestimable colaboración de Damià Vidagany, periodista de formación, pero hoy CEO de fútbol en el Aston Villa y al que conoció en Valencia en 2008. El ejecutivo es un bastión del Aston Villa actual, su mano derecha, quien le gestiona toda la relación con la propiedad del club, su asesor, la persona en la cual confía todas y cada una de las decisiones que toma en el ámbito profesional. Se conocen desde 2008, cuando Damià ya era un alto directivo en el Valencia CF. En 2022, después de acompañarlo como asesor externo en sus pasos por Villarrreal, Sevilla, Arsenal o PSG, se incorporó a la estructura del Aston Villa. Hoy, buena parte de su éxito está en la labor de Damià, él es el encargado de generar el contexto y el ecosistema que le da estabilidad al entrenador. Su trabajo radica en evitarle el desgaste del día a día y en conectar su labor con la de la dirección deportiva que lleva Roberto Olabe. El título, es por la participación de Damià Vidagany, otro motivo de celebración y alegría compartida por multitud de valencianistas.

Por lo que a valencianos se refiere, completaban la expedición victoriosa Andrés García, lateral derecho pretendido por el Valencia CF, y el ex del Villarreal Pau Torres. En la foto, posando con la bandera de la Comunitat tras el éxito del Aston Villa.