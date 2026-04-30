David Torres 30 ABR 2026 - 15:50h.

El Valencia CF se interesa por su llegada como ya hizo con Nedeljkovic

El futuro del lateral derecho del Valencia CF: una decisión colectiva

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ValenciaEl Valencia CF, como viene informando ElDesmarque, busca refuerzos en todas las posiciones y, en especial, para el lateral derecho, dónde Thierry y Renzo Saravia acaban contrato y a Foulquier le queda un año. En este escenario, como ya sucediera en invierno, el conjunto de Mestalla se ha fijado en Andrés García, lateral derecho del Aston Villa, fichado del Levante UD y que podría salir en verano

La situación del lateral derecho del Valencia CF será una decisión colectiva: Thierry no seguirá, Renzo Saravia lo tiene complicado y con Foulquier no hay confianza en que pueda tener continuidad. Si no sale el francés, el argentino está descartado y, en todo caso, si o sí se va a fichar un lateral derecho titular. Ahí aparece el nombre del valenciano que podría volver a casa, tal y como ha avanzado la COPE, que ha explicado que el Valencia CF ha vuelto a contactar con él.

Andrés García, desaparecido en Inglaterra

Lo cierto es que Andrés García este año ha estado desaparecido en Inglaterra. 38 minutos en la Premier, 15 en la Europa League y 11 en la FA Cup es su escaso bagaje esta campaña. Dos lesiones musculares importantes han impedido al joven futbolista triunfar bajo las órdenes de Unai Emery en una competición dónde se exige el máximo nivel de excelencia. Eso, sin duda, abre la puerta a una salida para el año próximo que, en Mestalla, entienden que podría ser en calidad de cedido

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Repetir la fórmuja que intentaron con Nedeljovic

Andrés llegó en enero de 2025 procedente del Levante y a cambio de siete millones de euros más variables, pero en este año y medio se ha devaluado. Los primeros seis meses sí jugó algo más, pero este año está desaparecido y quizá busque minutos. Eso al menos es lo que se piensa en Valencia, que se plantearía una cesión a partir de verano tal y como hizo también con Nedeljkovic del Aston Villa, pero que por burocracia no pudo venir y que ahora está cedido en la Bundesliga. El Valencia se mueve y sabe que en Birmingham tiene las puertas abiertas para negociar. La presencia de Unai Emery y Damià Vidagany, director de fútbol, ya facilitó la llegada de Enzo Barrenechea, y ahora puede ayudar en la de un lateral derecho.