Jorge Morán 20 MAY 2026 - 23:52h.

El argentino habló del técnico español tras la final de la Europa League

Los mensajes de Sevilla FC y Villarreal a Unai Emery tras proclamarse otra vez campeón de Europa League

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Unai Emery sigue agrandando su historia con la Europa League y consigue dos nuevos récords en la segunda competición continental. La victoria aplastante del Aston Villa ante el Friburgo vuelve a colocar al técnico español en los libros de historia de nuestro fútbol y le sitúa, aunque él lo niegue, como el rey de este torneo.

Un partido en el que Emery sacó de nuevo todo su repertorio y en el que se volvió a ver su mano con una jugada de estrategia para el primer gol de los ingleses. Apenas generaron ocasiones los alemanes en un partido en el que el Dibu Martínez siguió también agrandando su carrera llena de éxitos. Con este título, el argentino ya cuenta con una Europa League, una Copa del Mundo, una Finalíssima y dos Copas América con Argentina, tres FA Cup y tres Community Shield.

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El cariño del Dibu Martínez ante Unai Emery

Tras el partido, el portero y el técnico fueron dos de los protagonistas de la fiesta del Aston Villa, subiendo en caballito al español para cantar junto a los aficionados ingleses. Una relación que viene de lejos y en la que ambos siempre se han mostrado su cariño. Tanto que así lo destacó el Dibu Martínez en los micrófonos de Movistar +.

"Lo quiero mucho, lo conozco de hace muchos años desde el Arsenal. Es un entrenador que yo me llevo muy bien, es un ganador como yo. Es un enfermo por ganar partidos y la verdad lo quiero muchísimo", dijo el guardameta.

El Dibu, que hace un año lloraba por su posible marcha del equipo inglés, ha logrado levantar un título con mucho sufrimiento detrás. "Muchas noches con mucho frío. Con el apoyo de mi familia, de los fans... el club es como mi familia. Cada vez que juego defiendo el arco del Aston Villa con mucho orgullo. Hoy traté de toda mi experiencia, de todos los entrenamientos que nadie ve.. hoy dieron sus frutos", señaló.