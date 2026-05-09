David Torres 09 MAY 2026 - 16:06h.

Tiene detalles en rojo granate Torino

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ValenciaCon el Valencia CF sufriendo para salvar la temporada y flirteando con el descenso, la próxima campaña 2026-27 empieza a tomar forma en los despachos. Así, se ha filtrado a través de una conocida tienda de imitaciones en China lo que podría ser la camiseta oficial del Valencia CF para la campaña próxima, la última que teóricamente se disputará en Mestalla.

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Ha sido un usuario en la red social X, @jjjjjacobo el que ha compartido la imagen por delante y por detrás. De ser cierto este diseño, este año, Puma apostaría por el color blanco, cuello en pico, los logos de los anunciantes y la marca en negro y ribetes en la manga y en el cuello por detrás. Eso sí, estos ribetes serían granates.

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Detalles en rojo granate Torino

La camiseta lleva detalles en cuello y mangas del color rojo granate, también conocido como Torino. No es un detalle al azar pues el rojo ‘Torino’ es el segundo color más utilizado por el Club a lo largo de más de cien años de historia solo por detrás del blanco. Desde finales de los años 20 dotó de un carácter especial a la camiseta del Valencia CF de una forma recurrente hasta la década de los 70. Años más tarde, Puma lo recuperaría con éxito para la temporada 2021-22, cautivando de nuevo a la grada con esa camiseta cargada de legado que nos evoca grandes tardes, desde el debut en Primera en 1931 o la final de Copa en 1934. La temporada pasada regresó como referencia a un pasado gloriosoque forma parte de la identidad del Valencia CF.

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La primera vez que el Valencia CF usó la Senyera y el granate Torino ocurrió en 1934, con motivo de la primera final de Copa que disputó el equipo. El Valencia cayó en esa final el Valencia perdió ante el Madrid en el Stadium de Barcelona por 2-1. Cano, Torregaray, Pasarín, Bertolí, Iturraspe, Conde, Torredeflot, Abdón, Vilanova, Costa y Villagrá fueron los primeros el lucirla.