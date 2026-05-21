David Torres 21 MAY 2026 - 14:24h.

Hasta nueve jugadores acaban contrato

El Valencia CF se salva y no se olvida de Europa tras un partido loco que remontó con uno menos (3-4)

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La plantilla del Valencia CF no vive días normales. El equipo de Carlos Corberán regresó al trabajo el martes por la tarde en una sesión en la que el grupo estuvo diferenciado en dos grupos y ya este miércoles y este jueves se entrenó todo el grupo junto para buscar una victoria que le dé opciones de clasificarse para la Conference League, siempre que Getafe y Rayo Vallecano no ganen sus respectivos partidos. Para conjurarse para la hazaña y, de paso, despedir la temporada, el equipo, además, ha celebrado una comida de hermandad para, además, poder despedirse del año y de aquellos futbolistas que no van a seguir o su futuro no está claro.

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El vestuario quiere Europa

El Valencia CF alcanzó los 46 puntos después de su épica remontada con un jugador menos y en el tiempo añadido ante la Real Sociedad en Anoeta, quedándose a dos puntos de distancia de la séptima plaza que ocupa el Getafe con 48 unidades. Entremedias de ambos está el Rayo Vallecano en la octava posición con 47 puntos. El vestuario lo sabe y quiere Europa. Lo dijo Hugo Duro, también Javi Guerra, y entre las cuatro paredes, y sobre todo en la comida señalada que ha avanzado la Cadena COPE, hay confianza y ganas de lograrlo para despedir la temporada de la mejor forma posible.

Nueve jugadores acaban contrato

El equipo, salvo los lesionados, estará de vacaciones en cuanto acabe el partido contra el Barça y hay ocho futbolistas que, al margen de lo que decidan o decida el club acaban contrato: Stole Dimitrievski, Julen Agirrezabala, Eray Cömert, Thierry Rendall, Renzo Saravia, Unai Núñez, Guido Rodríguez, Largie Ramazani y Lucas Beltrán. Tocaba también darles la oportunidad de despedirse, algunos con conocimiento de causa, otros por lo que pueda pasar.

En la comida estaba también invitado el cuerpo técnico con Carlos Corberán a la cabeza.