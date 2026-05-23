David Torres 23 MAY 2026 - 23:09h.

Alineaciones confirmadas de Valencia CF y FC Barcelona en la Jornada 38 de LALIGA

El Valencia CF jugó el mejor partido de la temporada

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ValenciaEl Valencia CF goleó al FC Barcelona. Los de Carlos Corberán remontaron a un campeón de Liga que venía de vuelta de todo pero que, aún así, compitió, tanto es así que se adelantó en el marcador. Después, Javi Guerra, Rioja y Guido Rodríguez, sobresalientes los tres junto a Dimitrievski le dieron una victoria de prestigio aunque no sirva para Europa.

En ElDesmarque ponemos nota a los jugadores del Valencia CF y al entrenador:

Stole Dimitrievski (9): Tuvo muchísimo trabajo, como era de esperar ante el vigente campeón de Liga. Nada pudo hacer en el gol de Lewandowski. Con 2-1 en el marcador, salvó un gol cantado del Barça. Inconmensurable.

Jesús Vázquez (9): Fue un meteorito por la izquierda. Hizo un partidazo, dio una asistencia, provocó un penalti, aunque el VAR lo sacó fuera del área. Sustituido en el 79. Se marchó ovacionado

César Tárrega (6): El central tenía malas parejas de baile: Lewandowski y, sobre todo, Ferran Torres. En el gol del polaco se despistó. Amonestado por protestar.

Pepelu (7): Lo de ser central le ha gustado a él y a Corberán

Unai Núñez (7): El vasco, de lateral, tuvo que secar a Rashford. Estuvo bien. Pudo ser objeto de penalti no pitado. Protestó y fue amonestado.

Guido Rodríguez (9): El argentino mostró sus galones en el partido y marcó un gran gol para acabar

Ugrinic (6): Desde fuera del área tuvo un buen lanzamiento. Buenos minutos

Javi Guerra (9): Llega al final de LALIGA en el mejor momento posible. Hizo jugadas imposibles y marcó un gran gol en el 1-1. Se llevó una sonora ovación cuando se marchó en el 95

Diego López (6): Tuvo una clarísima en el minuto 5 que la mandó a las nubes cuando lo fácil era pasárselo a Hugo Duro. Se retorció la rodilla derecha, parece un esguince, en el minuto 50 y tuvo que ser sustituido.

Rioja (9): El andaluz tuvo una gran ocasión para marcar en el 10. Estuvo, como todo el ataque, muy activo ym en el 70 obtuvo el premio que merecía anotando el 2-1. Además se desfondó en defensa.

Hugo Duro (6): De cabeza pudo marcar en el 17. Peleó lo indecible pero le faltó acierto. Acaba la temporada con diez goles. Se marchó ovacionado en el 79

También jugaron en el Valencia CF:

Ramazani (7): Salió en el minuto 51 por Diego López. Buenos minuto

Sadiq (5): Salió en el minuto 79 por Hugo Duro

Thierry (5): Salió en el minuto 79 por Jesús Vázquez. Pudo despedirse en Mestalla sobre el césped

André Almeida (sc): Salió en el minuto 95 por Javi Guerra

El entrenador:

Carlos Corberán (7): De inicio cambió su once titular lo justo apostando por Pepelu en el centro de la zaga.

El primer cambio fue Diego Lopez por lesión. Se retorció la rodilla derecha, parece un esguince. Después sentó a Jesús Vázquez y Hugo Duro y sacó a Thierry y Sadiq.