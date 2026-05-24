David Torres 24 MAY 2026 - 14:34h.

Diego López tiene afectado el ligamento cruzado, podría estar de baja más de seis meses

La cara de Diego López al salir con muletas de Mestalla es un poema: se teme lo peor

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ValenciaSe confirman los peores presagios con Diego López. Su cara al salir de Mestalla esta madrugada era un poema, tal y como pudo comprobar in situ ElDesmarque. Ahora el Valencia CF ha emitido el parte médico que confirma su lesión y es grave.

El delantero del Valencia, que tuvo que retirarse del terreno de juego en la segunda parte del encuentro ante el Barcelona disputado este sábado, sufre una lesión en el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, según informó este domingo el club en un comunicado OFICIAL. El Valencia añadió que en las próximas horas se concretará el tratamiento definitivo del jugador asturiano que determinará el tiempo exacto de recuperación, que no parece que vaya a ser inferior a seis meses. De hecho, la grave lesión del jugador le impedirá estar disponible con vistas al inicio de la próxima temporada y, dependiendo de la evolución, podría no volver a jugar en lo que resta de año 2026.

El parte médico oficial

El parte médico oficial del Valencia CF dice así: "Tras las pruebas realizadas, el jugador del Valencia CF, Diego López, padece una lesión del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, sufrida durante el partido frente al Fútbol Club Barcelona en Mestalla.

En las próximas horas se concretará el tratamiento definitivo del jugador valencianista".

El vestuario estaba consternado

Aunque hasta hoy no se ha sabido el alcance de la lesión y al jugador le van a hacer más pruebas, el vestuario el sábado por la noche estaba desolado. Carlos Corberán en sala de prensa anunciaba los problemas: "Hoy es un momento de dolor, por la pena de no lograr el objetivo y por otro de la lesión de Diego López. No es una lesión muscular, es de rodilla, pero estamos con incertidumbre. Había preocupación y empatía en el vestuario", decía el entrenador. Después, en zona mixta, Stole Dimitrievski le mandaba mucho ánimo y se le veía afectado."Quería darle apoyo y ánimo, que está muy jodido, muy dolido, todos lo estamos porque al final es un gran chico, un gran profesional que ha trabajado mucho, ha ayudado mucho al equipo, pero por desgracia pasan estas cosas y como le ha pasado a Tití, como le ha pasado a Copete, a Foulquier, todos estamos tristes y muy dolidos por él, porque el fútbol tiene estas desgracias. Le ha dado un golpe duro al fútbol y tiene que levantarse, pelear y volver más fuerte".