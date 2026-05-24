David Torres 24 MAY 2026 - 00:07h.

Carlos Corberán analiza el Valencia - Barcelona

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ValenciaEl entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, analizó el Valencia - Barcelona que cerró la temporada en Mestalla. El técnico, que en la previa había hablado por primera vez de Europa, elogió la actitud de su equipo ante el campeón de LALIGA y lamentó quedarse fuera de Europa. Achacó el problema a una primera vuelta desastrosa. ¿En qué momento se ha escapado Europa? Le preguntaba ElDesmarque y Corberán contestaba: "Ha sido la primera vuelta. El equipo va a ser el cuarto mejor equipo de la segunda vuelta pero no haber tenido consistencia en la primera vuelta es lo que te queda. Se queda con la insatisfacción".

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Carlos Corberán, además, comentó las siguientes cuestiones:

¿Qué balance hace de la temporada?

Estoy insatisfecho el sentimiento que tenemos todos. Llegamos a la última jornada con una ilusión muy grande. No hemos podido conseguir el objetivo porque desafortunadamente no dependía de nosotros. Por eso nos quedamos dolidos.

Mensaje para la afición

Todos sabemos la grandeza y la exigencia del Valencia CF que van unidas en este club. Todo

Corberán ha hecho méritos para seguir ¿Por qué?

Es una pregunta que un entrenador no puede contestar. Yo me he dejado la vida por el Valencia CF, porque lo tengo en la sangre, porque es mi familia. A cualquier aficionado le duele tanto como a su entrenador. Hay preguntas que no puedo contestr.

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¿Qué valoración hace el club de la temporada?

Es la pregunta más importante que tenemos que hacer como club, la respuesta marcará el futuro del club. Hay que asumirlo con mucha responsabilidad. En la primera vuelta no supe sacar el rendimiento al equipo y el Valencia CF está obligado a corregirlo.

El año que viene marcarán el objetivo de Europa, van a subir el Fair Play a 100 millones de euros.

El Fair Play lo desconozco. Si fuera de 100 millones sería necesario para aspirar a objetivos mayores. Eso marca pero el deseo de llevar al Valencia CF a lo más alto está. Si no lo hemos conseguido no ha sido por falta de ganas.

"Ha sido una pena la falta de consistencia. Es la penas más grande que me he llevado esta temporada. Entiendo la frustración de la afición cuando el club no esté a la altura de lo que se espera"

Tiene ganas de devolver a Mestalla lo que le da

La exigencia siempre está. El año pasado llegué, logramos un objetivo. Ha sido una pena la falta de consistencia. Es la penas más grande que me he llevado esta temporada. Entiendo la frustración de la afición cuando el club no esté a la altura

Se ve con fuerzas

Hoy es un momento de dolor, por la pena de no lograr el objetivo y por otro de la lesión de Diego López. No es momento de hablar de futuro.

¿Qué lección extrae?

El esfuerzo del grupo ha sido extraordinario en esta segunda vuelta. Los refuerzos que han llegado nos ha ayudado mucho. Aún así no estamos satisfechos. Es la lección principal: Qué hicimos en esta segunda vuelta y no en la primera

Venció al campeón. Acaba noveno por delante de Athletic, Real Sociedad o Sevilla

Ha sido una Liga de máxima igualdad, la importancia de los detalles ha sido enorme. Desafortunadamente ha habido algunos que no hemos sabido manejar.

Importancia de empezar con un año de contrato o tener más

Hay jugadores que llegan cedidos y se entregan al máximo, otros se entregan al máximo cuando acaban contrato. Guido es un ejemplo y los entrenadores igual. No creo que eso modifique mucho. La capacidad del entrenador tiene que ver más con la filosofía y la capacidad de trabajar.

Diego López ¿Qué tiene?

No es una lesión muscular, es de rodilla, pero estamos con incertidumbre. Había preocupación y empatía en el vestuario.

Le gustaría que Guido o Ramazani se quedaran

Carlos Corberán. Siempre estoy agradecido a todos los jugadores que ayudan al equipo. Los que han llegado en invierno