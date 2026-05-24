El Valencia CF acaba lejos de lo que su afición esperaba este año

Tres jugadores se sobrepusieron a los pitos y se despidieron dando la vuelta a Mestalla: El adiós de Comert

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Valencia"Entiendo la frustración de la afición porque la grandeza del Valencia CF no permite que se lleve de otra forma cuando no logramos los resultados al nivel del club al que representamos”, decía Carlos Corberán al finalizar la gran victoria contra un Barça descafeinado pero que no sirvió para ir a Europa.

Ese triunfo, en el mejor partido de la campaña en Mestalla, puso punto y final a la temporada del sinvivir, del sufrimiento por la permanencia y de la eterna agonía. El equipo pone el punto y final a una campaña que, ni tan siquiera alcanzando la Conference League nos hubiera hecho felices del todo. Pone fin a la que uno califica como la temporada de la frustración, del "¿Y si...?" constante: Y si no hubiéramos perdido contra el colista; Y si no se hubieran bajado los brazos cuando Europa estaba cerca; Y si se hubieran acertado en los fichajes; Y si Corberán hubiera gestionado mejor algunas decisiones...

Frustración y decepción

Según el Diccionario de la lengua española de la RAE, la frustración es la acción y efecto de privar a alguien de lo que esperaba, o malograr un intento). Se define comúnmente como un sentimiento de insatisfacción, fracaso, desilusión o chasco ante la imposibilidad de satisfacer una necesidad o deseo. Y eso es, punto por punto, lo que ha vivido la afición del Valencia CF esta temporada. FRUSTRACIÓN con mayúsculas y decepción a raudales. Por eso hubo una manifestación antes del partido con miles de valencianistas (dos o tres mil) y, aunque nada justifica la violencia, creo que fruto de esa rabia, hubo gresca con la policía antes del comienzo.

¿Quiénes han sido los responsables de esta frustración?

Acabada la temporada es el momento de pasar facturas, de tratar de enjugar esa insatisfacción que hemos sentido señalando primero a los responsables y después tomando decisiones. Empiezo entonces asegurando que los culpables de esta campaña frustrante, al menos para un servidor, han sido todos.

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Los primeros, Peter Lim y Kiat Lim por seguir tratando este club de fútbol como una empresa sin sentimiento. La manifestación de este sábado no hace más que confirmar que no se les quiere aquí.

Tras ellos, van los directivos, en este caso principalmente Ron Gourlay (es el CEO de fútbol) por ser incapaz de tomar decisiones deportivas certeras hasta enero (fichajes) y sostener un discurso y un statu quo irreal. Sus refuerzos de verano no eran para ir a Europa y la primera vuelta de Carlos Corberán es de despido. Los datos están ahí.

Precisamente Carlos Corberán es otro de los grandes responsables de esta temporada. Si participó en los fichajes, los fracasos de Raba, Santamaría o Danjuma también son suyos. Participara o no en los fichajes de verano y de enero; lo que está claro es que le toca apechugar con la inconsistencia de su equipo durante toda la temporada. En la primera vuelta fue un desastre. Sus números son de despido y solo un club como este hizo que se mantuviera. En la segunda mejoró, pero no los suficientes minutos durante suficiente número de partidos para que su equipo tuviera una identidad reconocible y enamorara a Mestalla. Precisamente es la afición en el estadio quien pide su dimisión o que sea cesado. También pasó este domingo. Reconducir eso lo veo hartamente complicado. Sólo los resultados lo lograrán, claro

Y los jugadores. Sí, claro que ellos son culpables. Además, este año, como novedad y como diferencia a otras temporadas, el respetable -que es quien paga, quien más sabe del Valencia CF y quien más ama al escudo- los ha señalado con dureza. Los ha equiparado al entrenador y quedan marcados también por ser protagonistas de la temporada de la frustración. Hasta aquí, lo fácil.

A partir de ahora llega lo complicado: las decisiones. Complicado porque, en primer lugar, usted y yo no podemos tomarlas. Por desgracia no está en nuestras manos cosas como, por ejemplo, que Peter Lim venda y se vaya. Por eso, ya firmaría con que, quien tiene que tomarlas, se haya dado cuenta que esta temporada ha sido un auténtico sinvivir, un fracaso. En definitiva, una frustración y una decepción constante. Y ya saben los que me leen que, para mí, duele siempre más la decepción que el golpe. Feliz semana, que ustedes y yo nos lo merecemos y un abrazo enorme a Diego López tras su grave lesión. Es joven y seguro que volverá más fuerte.

David Torres

Delegado de ElDesmarque en Valencia

dtorresp@eldesmarque.com