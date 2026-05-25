Uno por uno y notas del Valencia CF en la temporada 2025-26: ocho suspensos, dos notables y un sobresaliente

David Torres 25 MAY 2026 - 15:01h.

Stole Dimitrievski fue el mejor

Uno por uno y notas del Valencia CF ante el FC Barcelona: Sobresalientes y notables ante el campeón

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ValenciaAcaba la temporada, pasaron las horas tras el Valencia CF - FC Barcelona que cerraba el año en Mestalla. La victoria ante los culés no sirvió para que el equipo volviera a Europa y despedirá Mestalla fuera de su hábitat natural hasta la llegada de Peter LIm: la élite europea. El equipo y el entrenador firmaron una primera vuelta de descenso y de destitución, respectivamente, y una segunda vuelta de Champions en la que pasaron de luchar por la permanencia a terminar novenos y aspirar a la Conference League.

Toca pues hacer repaso y análisis de lo sucedido y poner notas, uno por uno, a los futbolistas y al entrenador del Valencia CF.

Las notas de la temporada del Valencia CF

En ElDesmarque ponemos nota a los jugadores del Valencia CF y al entrenador. Ocho suspensos, dos notables y un sobresaliente son lo más destacado.

Stole Dimitrievski (9): Empezó como suplente, rajó de su situación, pidió perdón y, a partir de la lesión de Julen Agirrezabala, se convirtió en el mejor del equipo. Gracias a él, el Valencia CF ha sumado muchos puntos en la segunda vuelta. Se ha hecho acreedor de que el club le amplíe su contrato dos años más.

Julen Agirrezabala (5): Estuvo bien hasta que se lesionó. Después, Dimitrievski demostró que tenía más experiencia que él, era más canchero y lo dejó en el banco. Será un gran portero pero el Valencia CF no se lo quedará.

Cristian Rivero (sc): No ha jugado.

José Luis Gayà (6): Sin ser una de sus mejores temporadas, el capitán cumplió. Acaba lesionado en un campaña dónde había jugado muchos partidos.

Jesús Vázquez (6.5): Cuando ha salido ha cumplido con creces. Hay lateral para el futuro y en el presente es un suplente inmejorable para Gayà

César Tárrega (5): El canterano en contextos de dificultad sufre. Esta temporada jugó mucho, pero cuatro goles en propia puerta le lastran. Hay madera, pero tiene que crecer.

Mouctar Diakhaby (4): Sólo ocho partidos entre dos graves lesiones. Preocupa su futuro.

José Copete (5): Empezó cuestionado por su precio, luego se entonó, Mestalla se lo reconoció y, cuando mejor estaba, se rompió. Hay que verlo más.

Cömert (6.5): El suizo, entre que nadie lo esperaba, y que él estaba sin presión. Ha jugado al mejor nivel que se le recuerda en Valencia. Sin ser nada del otro mundo, ha estado en los mejores momentos del equipo esta campaña

Unai Núñez (6.5): El vasco vino como central y ha acabado jugando y cumpliendo como lateral.

Dimitri Foulquier (4): Participó en quince partidos antes de romperse, los peores del equipo esta campaña. Le queda un año de contrato y un verano para volver a ser el que fue.

Thierry (3): Entre las lesiones y que, cuando salió, no estuvo fino. Acaba su etapa en el Valencia CF lejos de dónde pudo haber llegado

Renzo Saravia (5): El argentino, un temporero, vino para lo que vino y cumplió. Lástima su lesión al final de temporada. Cinco partidos para sumar. Sin más

Pepelu (6.5): El de Denia empezó la campaña jugando, sin alardes, cumpliendo; pero la llegada de Guido lo condenó al ostracismo. Se rehizo, emergió como central y cumplió. Notable su trabajo y su actitud.

Guido Rodríguez (7.5): El campeón del mundo le ha dado un empaque al equipo que no tenía antes de su llegada. Merece que el Valencia intente quedárselo.

Baptiste Santamaría (2): Apenas jugó y, cuando lo hizo, sólo se salió en un partido. Su expulsión absurda en la Copa lo condenó.

Ugrinic (6): La sensación que da es que puede hacerlo mucho mejor. Las lesiones lo lastran y le falta hacer "números" (goles y asistencias)

Javi Guerra (7): De menos a más. Como todos los canteranos renovados, ha firmado un mal año, pero su último mes ha sido excelso.

Diego López (4.5): El asturiano ha estado muchos meses sin ser importante. Él sabe que tiene que mejorar para aprobar. Acaba el año mejor que como lo empezó futbolísticamente hablando pero con una gravísima lesión.

Rioja (6): El andaluz cumple siempre. Voluntarioso, participativo, le faltaron este año (como a todo el equipo) goles y asistencias.

Arnaut Danjuma (2): Lejísimos de lo que se esperaba de él. Lleva ocho meses sin aportar apenas en ataque.

Largie Ramazani (6.5): El hombre de las dos caras: desaparecido hasta enero, trascendental después. Firma sus mejores números individuales (6 goles y una asitencia)

Dani Raba (2): Lo que pasó con el asturiano es un misterio. Fue titular el primer partido, luego Corberán se lo cargó y ha estado desaparecido todo el año.

Lucas Beltrán (4): El argentino participa mucho, pelea pero no tiene gol, fallo capital para un punta. Además, ha acabado con problemas en la temporada y eso le impedirá seguir.

Hugo Duro (7): El pichichi firma su tercer año consecutivo con diez o más goles y eso en este Valencia, en el que además Sadiq y Beltrán le han quitado minutos, es notable

Umar Sadiq (6.5): El de Kaduna llegó en enero y ha marcado dado cuatro asistencia

El entrenador:

Carlos Corberán (5): A pesar de las críticas de Mestalla, su equipo protagonizó una segunda vuelta de Champions. En la primera estuvo horroroso y su gestión de vestuario y minutos a veces parece incomprensible. Aprobado raspado después de que en enero había firmado números de despido. Obligado a mejorar para reencontrarse con Mestalla. Su primera vuelta fue de 2 y la segunda de 8. Si se hace media, aprobado raspado.