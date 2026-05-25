Corberán, una segunda de vuelta de Champions que iguala al mejor Baraja: el reto del segundo año con Peter Lim

Carlos Corberán ya es el tercer técnico más longevo con Peter Lim

Carlos Corberán: "Se nos escapó Europa por la primera vuelta"

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ValenciaTras la victoria contra el FC Barcelona, el Valencia CF de Carlos Corberán es el tercer mejor equipo de la segunda vuelta y alcanza los 49 puntos que iguala a la mejor puntuación de Rubén Baraja, que además es la máxima que ha logrado el equipo en los últimos siete años. Por desgracia, esta puntuación no le ha servido para clasificarse para Europa ni para evitar que el equipo estuviera hasta la penúltima jornada luchando con otro grupo de equipos por evitar la permanencia.

El preparador valenciano, que sustituyó en el banquillo a Rubén Baraja a mediados de la temporada 2024-2025, ha finalizado su primera campaña completa en novena posición con 49 puntos con un balance de 13 triunfos,10 empates y 15 derrotas con 46 goles a favor y 55 en contra. Justo los mismos que Rubén Baraja en su última campaña completa.

Tercer entrenador más longevo con Peter Lim

Carlos Corberán ha finalizado su primera temporada completa al frente del Valencia y de esta manera se ha convertido en el tercero de los últimos cuatro inquilinos del puesto que consigue acabar el curso, lo que corrobora la tendencia a una mayor estabilidad en el banquillo valencianista, si bien desde la salida de Marcelino ninguno ha completado dos campañas enteras.

En el cómputo total de partidos con Peter Lim, el número uno sigue siendo Marcelino García Toral con 110 encuentros (jugó en Europa), un título de Copa del Rey y una media de 1,79 puntos por partido. Le sigue Rubén Baraja con 78 partidos entre Liga y Copa y una media de 1.28 puntos por partido y luego va Corberán, con 67 encuentros y una media de 1,51 puntos, en especial gracias a sus segundas vueltas que le permitieron salvar el año pasado la categoría y este resurgir tras tocar fondo en diciembre.

Antes que Corberán también acabaron una campaña entera José Bordalás, temporada 2021-2022, y Rubén Baraja en la 2023-2024, por lo que el único que salió antes de tiempo fue el italiano Gennaro Gattuso.

El actual entrenador del Getafe, Bordalás, ocupó el banquillo valencianista hace cuatro temporadas y entonces situó al Valencia en novena posición y fue finalista de Copa donde cayó ante el Betis por penaltis.

Al finalizar la temporada fue destituido y su lugar lo ocupó Gattusso. El técnico italiano inició la campaña 2022-2023 pero a mitad de la misma abandonó el puesto al alcanzar un acuerdo con el club para desvincularse del mismo.

Los técnicos con Peter Lim

Una situación de relativa estabilidad en el banquillo que contrasta con la etapa anterior cuando el club destituyó antes de tiempo hasta cinco técnicos y el único que contó con cierta continuidad fue Marcelino que estuvo en el cargo dos temporadas completas 2017-18 y 2018-19.

Menos suerte tuvieron en este tiempo el británico Gary Neville, estuvo 15 jornadas en el banquillo en el curso 2015-2016; Pako Ayestarán, 12 partidos en el tramo final de la 2015-2016 y el inicio de la siguiente; Prandelli, 8 semanas en la 2026-2017 que la finalizó Voro.

Tras el paréntesis de Marcelino – 2017-18 y 2018-19 – llegó Celades que no acabó ni el primer curso 2018-2019 y Xavi Gracia que fue despedido a falta de cinco jornadas para el final de la temporada 2020-2021.