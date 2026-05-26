David Torres 26 MAY 2026 - 13:10h.

Comenzó de lateral derecho pero con el VCF Mestalla se ha destapado como mediocentro: firma hasta 2029

El plan del Valencia CF con la Academia

Compartir







ValenciaEl Valencia CF ha hecho oficial el acuerdo para ampliar la vinculación contractual con el mediocentro Aaron Mayol que continuará su formación en la Academia del Valencia CF.

Aaron Mayol ha competido esta temporada en el VCF Juvenil A con el que se ha proclamado Campeón del Grupo VII de División de Honor y ha participado en este tramo final de temporada en el VCF Mestalla con el que ha disputado 8 partidos en el Grupo III de Segunda RFEF, siendo titular en 6 de ellos y uno de los destacados. De ahí que se haya acelerado su continuidad. De hecho, el Valencia CF se ha asegurado tres temporadas más Aarón Mayol, pues firma hasta 2029, pero hay cláusulas en su contrato para ampliarlo si llega al primer equipo. Carlos Corberán lo conoce perfectamente y lo ha tenido entrenando a sus órdenes. De hecho, lo llegó a convocar para un partido.

Tras renovar, el futbolista, feliz, aseguraba: "Espero poder llegar a vestir la camiseta del Valencia, representando este escudo que tantas alegrías ha dado a la ciudad; tanto en Mestalla como en otros campos y poder llegar a lo más alto en el fútbol nacional".

¿Quién es Aarón Mayol?

Aaron Mayol llegó a la Academia VCF procedente del Levante UD, en 2025, para continuar su etapa de futbolista juvenil. Desde entonces ha dado grandes pasos en firme. Comenzó la temporada con el Juvenil 'A', con el que ha logrado el título liguero, y ha acabado siendo pieza clave en un Valencia Mestalla que ha mostrado la mejor versión de sí en el tramo final. De hecho, incluso fue convocado con primer equipo en la jornada 24 de liga.

Aarón Mayol es un pivote del juvenil (juega con el 6 a la espalda) que el Valencia CF fichó la temporada pasada procedente de la Escuela del Levante UD. Jugador con un potente físico a pesar de su edad (18 años hizo en abril), no es lateral derecho como tal aunque sí que, de forma esporádica ha ocupado esa posición en el conjunto granota y en la selección valenciana de su categoría. Sin embargo, Corberán lo ha visto entrenar, le gusta y, las lesiones y las necesidades del filial (que sólo tiene un lateral derecho operativo) hicieron que el turno le llegara a este joven futbolista.