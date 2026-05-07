David Torres 07 MAY 2026 - 15:01h.

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Era un secreto a voces y ya se ha consumado. La proyección de Aarón Mayol, jugador que en edad juvenil el Valencia CF pescó de la cantera del Levante UD, ha dado un paso más. El conjunto de Mestalla ha atado a la joya que tenía intereses de otros equipos tras una primera campaña en la que ha sido una de las revelaciones en el VCF Mestalla de Angulo, primero, y de Óscar Sánchez después.

El plan de la Academia del Valencia CF contaba con él, como ya ha venido publicando ElDesmarque, pero faltaba la firma y hoy se ha producido la misma, como ha adelantado la Cadena COPE. Falta únicamente pues que se haga oficial por parte del club. Diestro, potente, un pivote clásico, tenía contrato hasta 2028, pero su irrupción en Segunda Federación ha propiciado una ampliación de su relación con el club con la consiguiente mejora contractual y subida de su cláusula de rescisión.

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¿Quién es Aarón Mayol?

Aarón Mayol es un pivote del juvenil (juega con el 6 a la espalda) que el Valencia CF fichó la temporada pasada procedente de la Escuela del Levante UD. Jugador con un potente físico a pesar de su edad (17 años), no es lateral derecho como tal aunque sí que, de forma esporádica ha ocupado esa posición en el conjunto granota y en la selección valenciana de su categoría. Sin embargo, Corberán lo ha visto entrenar, le gusta y, las lesiones y las necesidades del primer equipo hicieron que el turno le llegara a este joven futbolista. Con el técnico de Chesta ha estado entrenando con el primer equipo en numerosas ocasiones y llegó a estrenarse en una lista para Primera División. Corberán echó mano del mediocentro juvenil para completar la convocatoria del Valencia CF ante el Levante UD.

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Esta temporada, con dieciocho años recién cumplidos, empezó en el juvenil A, pero su rendimiento y su capacidad han hecho que, desde febrero, fuera un fijo en el VCF Mestalla. Primero confió en él Angulo y con Óscar Sánchez ha sido titular indiscutible.