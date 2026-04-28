David Torres 28 ABR 2026 - 09:39h.

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ValenciaHa sido un fin de semana glorioso para Óscar Sánchez, que sustituyó a Miguel Ángel Angulo como técnico al frente del filial. Con apenas unas horas de diferencia ha visto como sus dos equipos esta temporada lograban sus objetivos. Es el técnico "milagro" de la Academia. En un mismo día ganó dos títulos y, lógicamente, su rendimiento tendrá premio.

Por la mañana, primer objetivo

En un mes Óscar Sánchez le ha dado la vuelta como a un calcetín al VCF Mestalla y, con tres victorias consecutivas y goleando, ha logrado salvarlo y le sobró una jornada. Lo que hace cuatro semanas parecía agónico ha resultado aparentemente sencillo con el técnico, que en los últimos cinco partidos sumó doce puntos con cuatro sendas goleadas. Las mejores versiones de Vicent Abril, Fontanet, Wanjala, Lucas Núñez, Mayol, Otorbi o Mario Domínguez han sido suficientes para que el equipo creyera y sacara del pozo al emblema de la Academia.

Y por la tarde, su Juvenil fue campeón

No contento con ello, Óscar Sánchez, hasta la fecha que le tocó coger al filial, era el entrenador del Juvenil A. De hecho, su gran logro este año es que su equipo, que quedó subcampeón de Copa de España el año pasado, se proclamara esta temporada campeón de Liga.

El éxito de que el VCF Juvenil A se haya proclamado Campeón en el Grupo VII de División de Honor tras vencer este domingo al CD Roda es buena parte suyo. Con este título, asegurado matemáticamente a falta de una jornada, el equipo se garantiza, además, participar en la próxima edición de la Copa de Campeones. El campeonato lo firma Euge Ribera, técnico que subió del B cuando Óscar se fue al filial, pero tiene mucho de Óscar. La prueba de ello es que posó con los campeones.

Premio: oferta sobre la mesa

Óscar Sánchez, que tenía experiencia en la Segunda Federación, dónde dirigió al Orihuela, se ha ganado en seis jornadas el justo y merecido premio de una oferta para ampliar su relación con el VCF Mestalla, tal y como ha avanzado la Cadena SER. Si nada se tuerce, será el entrenador emblema de la Academia valencianista a partir de ya y hasta 2027, un contrato ampliable en función de objetivos como subir a Primera RFEF. En una semana acaba esta temporada y toca comenzar a preparar la siguiente.