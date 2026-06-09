David Torres 09 JUN 2026 - 16:07h.

El conmovedor adiós de Justin De Haas al Famalicao para fichar por el Valencia CF: quiere mantener su status europeo

Confirmado su adiós a Portugal, ya sigue al Valencia CF en redes y estará para la pretemporada

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ValenciaJustin De Haas se ha despedido del Famalicao, confirmando que deja el equipo portugués a final de temporada, confirmando así su fichaje con el Valencia CF. Al zaguero neerlandés, el fichaje por el Valencia CF le ha sentado de maravilla. El central acaba la temporada siendo uno de los destacados en el Famalicao, quinto clasificado en la Liga NOS de Portugal. Toca despedirse del club que le ha dado cobijo y cariño en los tres últimos años y lo ha hecho con una hermosa carta en su Instagram y con una fiesta a la española.

Justin De Haas se despide a grande de la Liga portuguesa y dejando un gran recuerdo entre sus compañeros. Como futbolista, no cabe duda del reconocimiento ya que, aunque su equipo se quedó fuera de Europa en la última jornada, casi como el Valencia, ha sido elegido entre uno de los mejores de la Liga Nos de Portugal, sin duda, un gran presagio para su nueva etapa que empieza en Mestalla. Su nombre figura en el mejor once del año del campeonato luso.

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Fiesta española

Pero el futbolista, que ya estuvo en Valencia de visita, llega además con el respaldo moral de sus amigos y compañeros. Como es un secreto a voces que firma por el Valencia CF, sus amigos le hiciern una fiesta española para despedirlo. Como se ve en las imágenes, compartidas en redes sociales, De Haas aparece vestido como el zorro, pero junto a sus a él aparecen banderas también banderas españolas, un jamón, una naranja y otros amigos disfrazados con los colores de la bandera española.

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La carta de despedida de Justin De Haas: "Ha llegado el momento de un nuevo reto y un nuevo capítulo en mi carrera".

Poco más tarde, y ya más en serio, el jugador se despide del Famalicao y anuncia su próximo futuro. Esta es la carta que escribió en su Instagram para confirmar su adiós antes de llegar a Valencia. Su contrato empieza el 1 de julio.

Tras tres años inolvidables, es hora de decir adiós a Famalicão.

Desde el primer momento en que entré al club, sentí que era mucho más que un club de fútbol. Me sentí como en familia, y siempre me he sentido como en casa. Durante estos años, conocí a gente increíble, forjé amistades para toda la vida y creé recuerdos que siempre llevaré conmigo.

Juntos, logramos cosas especiales como equipo, batimos récords e hicimos historia. Estoy increíblemente orgulloso de haber formado parte de ello. A nivel personal, también crecí mucho, tanto como jugador como persona.

Quiero agradecer a todos los que han formado parte de este camino: mis compañeros, entrenadores, personal (dentro y fuera de la cancha), la afición (que siempre nos apoyó) y, por supuesto, a mi familia y amigos. Todos ustedes contribuyeron a que estos años fueran tan especiales.

Lo di todo hasta el último día y vestí la camiseta de Famalicão con gran orgullo. Decir adiós nunca es fácil. Extrañaré al club, a la gente y todos los momentos que compartimos.

Lo di todo hasta el último día y vestí la camiseta de Famalicão con gran orgullo. Decir adiós nunca es fácil. Extrañaré al club, a la gente y todos los momentos que compartimos.

Ha llegado el momento de un nuevo reto y un nuevo capítulo en mi carrera. Me marcho con mucha gratitud y hermosos recuerdos. Estoy convencido de que este club tiene un futuro aún más brillante por delante y seguirá creciendo y logrando grandes cosas.

Obrigado por tudo, Famalicão".