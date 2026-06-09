David Torres 09 JUN 2026 - 11:08h.

El Valencia CF aspira a repetir 40.000 socios: todas las fechas y descuentos de la campaña de abonos 2026-27

Un abono de los años 30, los fondos en los años 90, la revista oficial, la Liga del 71, Montes, Cubells...

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ValenciaEl Valencia CF comienza este martes 9 de junio de forma oficial la campaña de abonos para la temporada 2026-27; la última que el equipo disputará en Mestalla, en la que no jugará en Europa, tras cumplir 103 años (el más antiguo de Primera) haber albergado más de 3000 partidos y haber batido este año todos los récords de asistencia del siglo XXI. El Valencia CF quiere despedir de su estadio como merece. "Mestalla es eterno" ('Mestalla ès etern' en valenciano), es el lema de una campaña que apela al sentimiento valencianista más íntimo y que viene acompañada de un spot que esconde varios huevos de pascua, varios guiños a la historia del club que, a priori, pueden pasar desapercibidos.

El spot, grabado por el Valencia CF junto a la productora valenciana Isola TV Hola y el departamento de patrimonio de la entidad, hay infinidad de referencias directas a la historia del Valencia CF. Como primera curiosidad, además, la pieza se ha grabado en película cinematográfica como se hacía antes, lo que le añade textura y matices, además de darle contexto histórico.

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El texto del spot

"Mi padre siempre me decía que Mestalla es un templo. Que en él se han vivido tardes de pólvora y color. Y que cada asiento te cuenta cien historias diferentes.

¡Ay, perdón! Mestalla es donde viven los valencianistas para siempre. Donde te conviertes en eterno. Como los del doblete de 2004. Que nos hicieron ser el mejor equipo del mundo.

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La pasión del 71. Y el sonido de la traca con el gol de Firmamento. O incluso los inicios de Montes y Cubells. Pasando por la delantera eléctrica. Un sentimiento eterno.

Estos asientos nos han visto muy mal hasta quedarnos sin aliento. Porque venir a Mestalla es un viaje por la historia. Un agua, porfa. Son 125 pesetas. Y hoy en la grada no falla nadie. Hasta los que ya no están. ¿Papá? Sí, lo siento. ¿También es el mío?".

Así dice el spot de la campaña de abonos del Valencia CF que ha comenzado este martes y que aspira a repetir los 40.174 socios que tiene este año el club.

La media docena de guiños del spot de la campaña de abonos del Valencia CF

Hay guiños a diversas épocas del club. Cronológicamente el primero que destaca es un abono de los años 30. De fondo también hay referencias y menciones a la Liga del 71, la que el Valencia CF logró en Sarriá y a la "aficionada desaparecida" del Valencia CF que celebró aquel título; María Teresa Berenguer, un mítico icono del valencianismo conocido popularmente durante décadas como "La Chica de Sarrià". Su "desaparición" no se debía a un suceso trágico, sino a que su identidad permaneció en el anonimato durante 49 años, convirtiéndose en un enigma histórico para la afición, luego resuelto.

Hay alguna recreación también que recuerda a los aficionados en ambos fondos de los años 90, con sus características banderas; detalles de los programas antiguos de los partidos como los que se repartían en tiempos de Vicente Peris, carteles antiguos de Mestalla ya retirados; la antigua revista del Valencia CF; aparecen camisetas de mitos como Mista, héroe de Goteborg; pero también camisetas históricas del club, alguna parecida a la Puma de los años 90 que ahora el Valencia ha utilizado en la jornada retro.