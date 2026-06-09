David Torres 09 JUN 2026 - 10:37h.

No habrá nuevas altas y las principales fechas para renovar son hasta el 2 de julio

Campaña de abonos del Valencia CF temporada 2026-27, la última de Mestalla: precios congelados y sin nuevas altas

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Valencia"Mi padre siempre me decía que Mestalla es un templo. Que en él se han vivido tardes de pólvora y color. Y que cada asiento te cuenta cien historias diferentes. ¡Ay, perdón! Mestalla es donde viven los valencianistas para siempre. Donde te conviertes en eterno. Como los del doblete de 2004. Que nos hicieron ser el mejor equipo del mundo. La pasión del 71. Y el sonido de la traca con el gol de Firmamento. O incluso los inicios de Montes y Cubells. Pasando por la delantera eléctrica. Un sentimiento eterno. Estos asientos nos han visto muy mal hasta quedarnos sin aliento. Porque venir a Mestalla es un viaje por la historia. Un agua, porfa. Son 125 pesetas. Y hoy en la grada no falla nadie. Hasta los que ya no están. ¿Papá? Sí, lo siento. ¿También es el mío?". Así dice el spot de la campaña de abonos del Valencia CF que ha comenzado este martes y que aspira a repetir los 40.174 socios que tiene este año el club.

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Los detalles principales de la campaña de abonos

El club mantiene una de sus principales señas de identidad al incluir en el abono todos los partidos oficiales de LaLiga y la Copa del Rey que se disputen en el estadio, además de premiar la fidelidad de sus aficionados con descuentos de hasta el 15% para quienes hayan asistido al 100% de los encuentros de la pasada temporada.

La entidad también apuesta por la flexibilidad en el pago, facilita los cambios de localidad de forma totalmente online y refuerza herramientas como el Asiento Libre, que permitirá acumular descuentos para futuras renovaciones.

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Pase físico y abono para coleccionistas

Como gran novedad simbólica, cada abonado recibirá un pase físico conmemorativa del último curso en Mestalla antes del traslado al Nou Mestalla, un escenario en el que el número de socio seguirá siendo clave para obtener prioridad en la elección de asiento. Pero, además, se ha diseñado un abono para coleccionista que en la temporada 2026.2 homenajeará a Pepe Claramunt, uno de los jugadores más icónicos de nuestra historia, con motivo del 80 aniversario de su nacimiento. Podrás hacerte con él a partir de septiembre.

Los descuentos

El Valencia CF ha detallado su sistema de descuentos para la campaña de abonos 2026-27, una temporada en la que la fidelidad volverá a tener premio. Los abonados que acudieron al 100% de los partidos en Mestalla durante el pasado curso podrán beneficiarse de una rebaja del 15% en la renovación, mientras que quienes alcanzaron el 80% de asistencia obtendrán un 10%. Además, se mantienen las bonificaciones por edad —con un 50% para infantiles y un 10% para jóvenes y mayores de 65 años— y los accionistas con al menos 11 títulos tendrán un descuento del 5% (baja del 10 al 5%). A ello se suma el incentivo del servicio Asiento Libre, que permite acumular hasta el 50% del valor del abono para futuras renovaciones.

Las fechas

La campaña de abonos 2026-27 del Valencia CF ya tiene calendario definido para una temporada histórica por ser la última en Mestalla. El proceso de renovación con financiación o pago con tarjeta permanecerá abierto del 4 al 17 de junio, mientras que los abonados que opten por la domiciliación bancaria verán cargado el recibo el 2 de julio.

Ese mismo día se activará el Portal del Socio para consultas y gestiones, además del periodo para solicitar altas y cambios de localidad en la Grada de Animación, que se prolongará hasta el 7 de julio. El club estructura así una hoja de ruta que permitirá a los valencianistas asegurar su asiento en el adiós al estadio de la Avenida de Suecia antes de la futura mudanza al Nou Mestalla.

Altas sólo en la grada de animación

La Grada de Animación tiene un precio especial por estar concebido como un foco especial de aliento al equipo. En este precio están incluidos todos los partidos de LALIGA, la Copa del Rey y el Trofeu Taronja. Es la única dónde habrá altas ya que quedan unas 200 localidades disponibles.

El plazo estará dirigido exclusivamente a socios de entre 16 y 30 años que deseen incorporarse o cambiar su ubicación dentro de una de las zonas más activas del estadio, dónde habitualmente se instala la Curva Nord. Los descuentos se mantienen: un 15% de descuento por asistir al 100% de los partidos disputados durante la temporada 25.26 en el Camp de Mestalla o un 10% de descuento por asistir al 80% de los partidos.

Los precios

Los precios se congelan, el precio medio del pase es de 475 euros. Estos son