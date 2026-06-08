David Torres 08 JUN 2026 - 12:56h.

Sólo habrá nuevas altas en la Grada de Animación; las entradas sueltas sí suben

Mestalla, de Champions y de récord: el estadio con más asistencia de LALIGA

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ValenciaEl Valencia CF presentará este martes su campaña de abonos para la temporada 2026-27, la última que disputará en Mestalla tras 103 años de vida. Sin duda, un hito que marcará toda la campaña de renovación abonos eso y el hecho de que esta temporada que ahora se va, la afición valencianista ha batido el récord de asistencia. El estadio valencianista llega a su última temporada de vida, en la que no jugará en Europa, tras cumplir 103 años (el más antiguo de Primera) y haber albergado más de 3000 partidos y el Valencia CF quiere despedir de su estadio como merece. "Mestalla es eterno". Los precios de los abonos se congelan, no habrá nuevas altas pero sí se subirá el precio de las entradas sueltas (alrededor del 15%).

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El reto, igualar el número de abonados del año pasado

Así, mientras el club prepara el traslado al Nou Mestalla (será a finales de año cuando empiecen los trámites) presenta su campaña de abonos actual. Si el año anterior subió el IPC, este año la idea

40.174 abonados tiene el Valencia CF en la actualidad. El reto es igualar la temporada pasada, en la que el Valencia CF ha firmado una media histórica de de 44.918 seguidores por partido (90,5% de media), un total de 898.367 personas entre los encuentros de LALIGA y la Copa del Rey. Es el récord desde que existe la configuración actual de las gradas del campo. En 12 de los partidos se colgó el "No hay billetes". El partido con más asistencia fue el del Madrid (47.537 aficionados, que no se daba desde la 2014-15).

Pase físico y digital para todos

Todos los abonados tendrán su abono físico (aunque se puede descargar digital hasta que llegue al domicilio). Además, habrá un pase de coleccionista que este año va dedicado a Claramunt. El club no contempla retrasos en la inauguración del nuevo estadio, por lo que la idea es que sí o sí esta sea la última campaña de abonos en Mestalla. No está claro si el último partido de LALIGA será en Mestalla o no, pero muchos elementos habrá que trasladarlos al nuevo estadio.

Sin nuevas altas, renovaciones y grada de animación

La primera gran decisión ante estos datos es que no habrá nuevas altas . 40.174 abonados es el punto de equilibrio adecuado entre socios y entradas a la venta (Unas 6.500 entradas por partido). Estos 40.174 socios serán, además, los que tengan preferencia a la hora de trasladarse al Nou Mestalla.

La campaña de abonos se divide entre renovaciones (no hay que hacer nada si quieres seguir) y la grada de animación, que tiene un tratamiento especial, por precios y por edad. Como en años anteriores, se podrá financiar hasta en nueve cuotas (entre el 9 y el 17 de junio en el portal del socio o en el Área Afición), sino directamente se domicilia el pago el 2 de julio.

Los precios no suben y se modifican los descuentos: se premiará la fidelidad

Los precios no subirán, ni siquiera el IPC, pero sí van a modificarse los descuentos, que son acumulables entre sí.

Los infantiles (Nacidos a partir del 1 de junio de 2010) se aplica un 50% de descuento directos

Los juveniles (Entre 1 de junio de 2001 y 30 de junio de 2010) se les aplicará un 10% de descuento

Los +65 (Nacidos antes del 31 de mayor de 1961) también tendrán un 10% de descuento

Los accionistas tendrán un 5% de descuento

Por asistencia si se acude al 100 por cien de los partidos (20 encuentros) el descuento será del 15%. En el caso de asistir al 80% de partidos el descuento será del 10% sobre el precio final.

Además, por el sistema de asiento libre (dejar tu asiento para que el club lo venda cuando no se acude al cmpo) se aplicará en es te momento con un máximo del 50% del total.

Sólo habrá nuevas altas en la Grada de Animación

La única zona del estadio dónde sí habrá nuevas altas es en la Grada de Animación, dónde se ubica la Curva Nord. El precio de acceso es de 310 euros. El requisito es ser Socio VCF del Valencia CF y tener entre 16 y 30 años. Ahora mismo caben alrededor de 200 aficionados extra.

Los precios vigentes (sin descuentos)

Estos son los precios completos, que son como los del año pasado. La media de los precios del pase es de 475 euros.

La grada visitante y el traslado al Nou Mestalla

Cabe recordar que el Valencia CF pone a la venta 508 entradas merced al convenio de la grada visitante a un precio de 30 euros. Gracias a ello viajaron 6.783 valencianistas fuera de Mestalla.

Por último, el Valencia CF, paralelamente, entre los socios (socios que no tienen pase Socio VCF y los que tienen pase) ha creado ya su lista de espera para trasladarse al nuevo estadio, dónde la aspiración es tener 50.000 socios. Pero ya se informará a los seguidores para que puedan agruparse.