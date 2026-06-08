David Torres 08 JUN 2026 - 07:18h.

Franco Segarra: "El día 1 no entra alguien en una casa y se convierte en un hogar"

Cuándo y cómo será el traslado de los socios del Valencia CF al Nou Mestalla: por fases y por antigüedad

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ValenciaEl Valencia CF, que anunciará en breve su última campaña de abonos para Mestalla, ha diseñado un plan para el traslado de los socios al Nou Mestalla y que contempla pasar de 40.000 abonados actuales a 50.000. La idea se ha basado en charlas con sus socios, la propia experiencia de otras campañas de abonos y también, tras la visita y conversaciones con otros clubes que han pasado por experiencias similares recientemente.

Así, tal y como ha explicado el Valencia CF en una entrevista en el podcast de ‘Sports, inside’ de 2Playbook dónde ha anunciado también que esperan 50.000 socios y que el Nou Mestalla acogerá conciertos sólo en verano, el club se inspiró en clubs españoles y extranjeros para diseñar su estrategia. En ella, Franco Segarra, director de análisis y datos y área fan, ha detallado que el punto clave será en 2027.

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“A lo largo del año que viene, es cuando viene un punto que es clave, que es en el que vamos a hacer la migración, en la que 40.000 abonados del viejo Mestalla de Aforo General van a pasar a poder seleccionar su asiento en el nuevo estadio, junto con nuevos abonados también que se quieran unir ese proceso", explica.

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Una nueva casa para el valencianismo: "El día 1 no entra alguien en una casa y se convierte en un hogar"

A Segarra no le preocupa el cambio de estadio por lo que implica de abandono de uno estadio dónde el club ha vivido tantos éxitos. Más que preocupar, le ocupa. "Estamos hablando de algo que ha sido nuestro hogar 103 años y donde vamos es nuestra nueva casa. A partir de ese día es cuando empezaremos a construir una nueva historia. Empezarán las remontadas, empezarán partidos ganados, empezarán momentos con tus seres queridos, con tus amigos y esto se va a construir poco a poco. El día 1 no entra alguien en una casa y se convierte en un hogar", sintetiza el director del área fan.

Qué clubs han inspirado al Valencia CF

En este punto del análisis, Franco Segarra detalla los clubs principales en los que el Valencia CF se ha inspirado para su traslado. "Hemos estado hablando con muchos otros clubes para aprender de lo mejor que han hecho en estos procesos de migración y aquellas cosas que cambiarían. Hemos hablado con Atlético de Madrid, con Athletic Club de Bilbao, pero también con Everton o el propio Real Betis que se ha mudado ahora a la Cartuja. Y ha habido mucho aprendizaje en este proceso. Hay una parte operativa que durante el año que viene explicaremos a nuestros aficionados para cómo seleccionar, dónde seleccionar. Por supuesto, la tecnología jugará un papel importante dentro de esa capacidad de ver cómo uno puede anticiparse, seleccionar los asientos, los que más le gusten, cómo se ve desde cada punto", añade

"Lo que nos comentan desde otros equipos, es que esa parte de conexión con el nuevo estadio lleva tiempo. No podemos pretender el día 1 que algo que ha sido nuestro 103 años, en mi caso, yo llevo siendo 27 años abonado, el día 1 entres a ese nuevo ;estalla y sea un hogar. Lo vamos a ir construyendo todos juntos, con esta nueva historia que vamos a contar, y con suerte va a durar mucho tiempo allí también", asegura Franco Segarra, que termina explicando que ya hya una gran lista de espera de aficionados que quieren ser nuevos socios.