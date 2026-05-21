David Torres 21 MAY 2026 - 09:09h.

Conciertos, tienda, turismo de negocios, socios y hospitalidad completan el proyecto para triplicar los ingresos actuales

El Valencia CF espera trasladarse al Nou Mestalla con 50.000 socios y sólo hará macroconciertos en verano

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ValenciaEl Valencia CF ultima su traslado al Nou Mestalla. Tanto a nivel constructivo, como de gestión de socios, pero también a nivel comercial y de ocio. El plan de negocio, implementado con Legends para la parte del hospitality, tiene muchas ramificaciones y Jorge García, director comercial y de marketing del Valencia CF, junto a Javier Solís, director general Jorge García, director general, Franco Segarra, director de análisis y datos y área fan, y el director de proyectos de Legends en el Valencia, Alberto Zambrana, ha dado infinidad de detalles del mismo en una entrevista en el podcast de ‘Sports, inside’ de 2Playbook'. El plan es triplicar los ingresos con el nuevo estadio casi desde su puesta en marcha en julio de 2027.

Los tres pilares del plan de negocio en el Nou Mestalla

Jorge García detalla el plan de negocio en el Nou Mestalla. “Decidimos que cada euro que invirtamos tiene que servir para al menos uno de los tres pilares estratégicos que nos hemos marcado. El primero es que sea una experiencia memorable para el visitante. El segundo que sea un gran espacio de turismo de negocios y hospitalidad para aprovechar los 365 días del año.Todo está pensado también para esos 340 días de no fútbol para sacarle rendimiento. Y lo tercero que sea un estadio tecnológico. Somos positivos. Una de las cosas buenas de llegar tarde es que ahora la tecnología es mucho más alcanzable y mucho más potente.”

“Tenemos una cosa diferente y positiva que es el estilo de vida mediterráneo. Y es algo que el Valencia puede decir y no puede decir clubs del Centro de España o del norte de Inglaterra"

“Tenemos una cosa diferente y positiva que es el estilo de vida mediterráneo. Y es algo que el Valencia puede decir y no puede decir clubs del Centro de España o del norte de Inglaterra. Esto ya nos hace diferentes. Nuestra forma de vivir, nuestra forma de alimentarnos, nuestra forma de celebrar las festividades, nuestra arquitectura, es diferente. Queremos que el estadio transmita esto tiene que reflejar el estilo de vida mediterráneo"

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Triplicar los ingresos respecto al Nou Mestalla y cambiarle el nombre

El director comercial y de marketing recordó lo que ha venido publicando ElDesmarque tras su alianza con Legends. “Definimos diez verticales de negocio que están muy conectados con el nuevo estadio. Esas verticales son, por supuesto, socios. Vamos a crecer en abonados de 40.000 actuales, que es un poco donde solemos pararnos, a 50.000",

“Luego, en hospitalidad, el salto es de los más grandes. Pasamos de menos de mil localidades, de las cuales sacamos a la venta unas 500 a más de 6.500.”

El club, además, abre una vía de negocio nueva: la posibilidad de tener un naming rights, darle un nombre al estadio. “Tener la oportunidad de abrir un nuevo estadio, un moderno, en 2027, es también una oportunidad para traer una marca junto con Mestalla. Es decir, la idea es que esa palabra Nou desaparezca y se quede la marca junto con Mestalla.”, explica García

Tienda, negocios, conciertos: así se distribuirán los espacios comerciales

“El plan -continúa en su reflexión Jorge García- se culmina con una tienda importante en el estadio. También tendremos toda la parte de tour y museo.” y aclara para acabar que “nuestro plan de negocio no pasa por ser un lugar de conciertos permanentes solamente en la época estival y en horarios que seamos parte del vecindario y de la actividad", afirma.

Concluye el plan con "el tema de eventos corporativos, uno de las verticales también muy importantes. En el nuevo estadio tenemos más de 8 salas específicas y pensadas para eventos. Desde un auditorio, que será donde hagamos las ruedas de prensa durante 25 días al año, pero el resto no será una sala de prensa, será un auditorio", añade.

"Tenemos cuatro locales comerciales a pie de calle. Tres de ellos queremos convertir en restaurantes mediterráneos que estén abiertos los 365 días del año y el otro local será nuestra tienda"

Y también restaurantes. "Tenemos cuatro locales comerciales a pie de calle. Tres de ellos queremos convertir en restaurantes mediterráneos que estén abiertos los 365 días del año y el otro local será nuestra tienda. Todo lo que queremos introducir en el estadio, todos los espacios comerciales que tengamos serán dirigidos al ocio y a la restauración. No queremos tiendas, no queremos supermercados, no queremos nada que choque con el concepto de experiencia y ocio.”