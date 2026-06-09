David Torres 09 JUN 2026 - 13:06h.

Guido Rodríguez es la opción preferida de los de Mestalla, pero Enzo le encanta a Corberán si falla Guido

Enzo Barrenechea, Lerma e Isma Ruiz... El Valencia CF se cubre las espaldas mientras espera a Guido Rodríguez

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ValenciaEnzo Barrenechea, como todos los argentinos seleccionables que se quedaron fuera de la lista de Scaloni, está de vacaciones. En su caso, en su país, hasta dónde llegan los rumores de mercado que lo sitúan como un candidato para salir del Benfica.

Como ya publicaba ElDesmarque este lunes, el suyo es el gran nombre que al Valencia CF le encantaría si no consiguen renovar a Guido Rodríguez. El también argentino podría salir al mercado según ha avanzado O Jogo. Los directivos del Benfica están abiertos a facilitar la salida del centrocampista, ya sea de forma permanente o mediante una cesión temporal con opción u obligación de compra y el Valencia CF está atento. Al futbolista, que tiene familia en Valencia, le encantaría venir si no sigue en Lisboa. Obviamente, su salida como traspaso es cara; pero una cesión es más que factible.

Enzo Barrenechea responde ¿Casualidad?

Y en este tira y afloja típico de mercado (ya que el período para fichar comienza el 30 de junio) el argentino ha compartido hoy una foto en su instagram oficial en la que aparece sí, con la camiseta del Benfica, pero también con el pantalón del Valencia CF. Ya se ha cuidado Enzo de arremangarse el lado del escudo, pero no el del sponsor que viste al club y que es inconfundible.

Obviamente, la publicación ha despertado los rumores entre las redes sociales valencianistas. Enzo fue feliz en Valencia, él mismo lo dijo en noviembre. "Viví un año muy lindo aquí”. Al ser preguntado por si volvería, su corazón no puede cerrar la puerta a dónde fue feliz. “En un futuro no lo sé. El fútbol da muchas vueltas, aunque ahora estoy feliz y centrado en el Benfica. Tengo mucho cariño al Valencia y a la afición del Valencia CF", explicaba cuando visitó la Ciudad Deportiva de Paterna. Ese sentir no ha cambiado, pero su futuro sí. Barrenechea vuelve al mercado. En Portugal, aseguran que este verano el Benfica hará caja con él y, como siempre que el argentino busca acomodo, el Valencia CF es una opción factible, aunque ahora mismo sólo tenga ojos para Guido Rodríguez.