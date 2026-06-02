David Torres Valencia, 02 JUN 2026 - 09:19h.

El día 2 estará en pretemporada, le queda un año de contrato y en el club ven complicado sacarlo

Mouctar Diakhaby ya corre con balón hacia un futuro lejos de Valencia

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Mouctar Diakhaby empieza a ver la luz al final del túnel. Cuatro meses después de pasar por el quirófano tras su infortunada lesión en Vigo, ya está recuperado y ya toca balón en Paterna. El futbolista lleva semanas trabajando sobre el campo, y aunque acabó la temporada en el dique seco, el Valencia CF cuenta con él para el primer día de pretemporada (primera semana de julio) en perfectas condiciones y con muchos matices.

El Valencia cuenta comenzar la temporada, como ya avanzó ElDesmarque con 25 fichas profesionales, de las cuales sabe positivamente que cuatro futbolistas no comenzarán la campaña sobre el césped. Se trata de Dimitri Foulquier, José Copete y, por supuesto, Sergi Canós y Diego López. Pero hay otros futbolistas que acabaron la temporada también lesionados y que su destino será bien distinto. Es el caso de Gayà, que estará al cien por cien para la pretemporada y, sobre todo, Mouctar Diakhaby. Ambos están citados para la primera semana de julio, cuando el equipo está convocado para realizar las primeras pruebas médicas y las revisiones previas a la pretemporada.

Mouctar Diakhaby, su amplio historial de lesiones y su último año de un contrato elevado

Para esa fecha, estará a las órdenes de Carlos Corberán el central que lleva sin jugar desde el 3 de enero y que entra en su último año de contrato con serias dudas sobre su futuro. La situación es complicada para el Valencia, ya que Diakhaby es uno de los futbolistas que más cobra de la plantilla y ahora, tras un año en el dique seco por dos graves lesiones, sacarlo al mercado es cuanto menos difícil. Se ha perdido 116 partidos entre el Valencia CF y la Selección de su país y su recaída dificulta su salida.

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Médica y físicamente Carlos Corberán contará con él en julio, pero sin ofertas firmes por él, la tesitura del conjunto de Mestalla puede ser regalarlo o dejar que sume hasta el último día de su contrato como Thierry Correia.