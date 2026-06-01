Por qué el Valencia CF empieza el mercado por el lateral derecho: Andrés García encaja

La posición que más urge por cantidad y falta de efectivos es el lateral derecho

El Aston Villa autoriza a Andrés García a salir cedido: el Valencia CF lo quiere

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Valencia¿Por qué el Valencia CF comienza el mercado de fichajes buscando un lateral derecho como Andrés García? La respuesta está en la composición de la plantilla 2026-27, así como en el retrato robot de los fichajes que busca el club. El conjunto de Mestalla, antes incluso de comenzar el verano, firmó a Aliou Dieng y a Justin De Haas, un pivote y un central, pero la posición que más urge es la de lateral derecho: por incomparecencia y por cantidad.

Por qué el Valencia CF comienza el mercado de fichajes buscando un lateral derecho (o dos)

La explicación es sencilla. Carlos Corberán ahora mismo no tiene ningún futbolista específico para esa demarcación. Thierry Rendall acaba contrato y no va a renovar; Renzo Saravia, un temporero que cumplió su papel, acabó la campaña y su contrato lesionado y la intención del Valencia es no ampliar su contrato (aunque aún no se lo han comunicado y, si cambiara, sería como segundo lateral) y Dimitri Foulquier, el único lateral derecho con contrato, no podrá empezar la pretemporada y no se le espera hasta comenzada la campaña. La lesión del galo, que acaba contrato el año próximo y es el más veterano de la plantilla, deja al Valencia sin delanteros. De ahí la urgencia de firmar uno o dos.

Andrés García, un lateral con alma de delantero

Y ahí aparece el nombre de Andrés García, que encaja, que tiene permiso para salir del Aston Villa y que, aunque quiere tomarse unas semanas para perfilar su futuro, ve con buenos ojos la opción del Valencia CF porque aquí tendrá los minutos que no ha disfrutado en la Premier.

El valenciano encaja y cuadra en los planes del Valencia CF y de Carlos Corberán. Con apenas 21 años y sólo cincuenta partidos con la camiseta del Levante, Andrés García se marchó al Aston Villa, a jugar en la Premier League inglesa y en la Liga de Campeones, gracias a su tenacidad, su fuerte mentalidad y su capacidad para reconvertirse en un lateral derecho profundo y con el olfato goleador que mantiene de su etapa de formación, en la que siempre actuó como delantero.

Fue el entrenador Javier Calleja el primero que le colocó como lateral derecho, en septiembre de 2023. Fue, sin embargo, en una defensa de cinco jugadores ante el Real Oviedo en el Ciutat de València con la intención de explotar la velocidad de un extremo. No salió demasiado bien y, además, Andrés García sufrió un edema óseo que le dejó sin jugar hasta enero de 2024. Pero el futuro estaba marcado.

La vuelta de Andrés al equipo casi coincidió con la destitución de Calleja y la llegada de Felipe Miñambres, que asumió la tarea de entrenador al mismo tiempo que ejercía como director deportivo. Felipe lo probó primero como lateral ante el Sporting de Gijón en marzo de 2024 y apostó por él en esa demarcación hasta final de temporada, que Andrés despidió con un golazo ante el Alcorcón en su primer tanto como profesional.

También Julián Calero advirtió, al llegar al banquillo del Levante, que el potencial de Andrés García era como lateral y no como extremo. Pero no sólo los técnicos han mejorado al jugador valenciano, que ha pasado muchas horas viendo vídeos de los mejores laterales del mundo para corregir sus defectos y mejorar todo lo posible. La selección sub 21 llegó en 2025 y eso le permitió, ya con 22 años, dar el salto a la Premier y convertirse hoy en un lateral cotizado por el que suspira el Valencia CF.