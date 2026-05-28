David Torres 28 MAY 2026 - 12:59h.

"Siento que mi ciclo en el Valencia ha llegado a su fin"

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ValenciaThierry Rendall se despidió de Mestalla contra el FC Barcelona. El Valencia CF no va a ampliar su contrato que acaba en junio y él lo tiene claro. "Siento que mi ciclo en el Valencia ha llegado a su fin", ha confirmado el lateral derecho en una amplia entrevista en Flashcore en la que repasa sus siete años en el conjunto de Mestalla y se centra en una temporada en la que ha faltado estabilidad. "El Valencia es un club muy inestable. Hay un ambiente tóxico entre la afición y la directiva. Esta temporada ha sido entre la directiva, los jugadores y la afición. Nos guste o no, eso es perjudicial. Creo que la culpa también es nuestra, los jugadores son los que pueden cambiar algo y nosotros no".

El momento más difícil para Thierry Correia

En la entrevista, Thierry marca el momento "más difícil" de la temporada. "Fue justo al principio, en el partido en casa contra el Oviedo. Íbamos ganando 1-0, fallamos un penalti y nos dieron la vuelta al encuentro. Aquel partido marcó mucho a la plantilla, no sólo por la derrota, sino por la afición. Era la primera vez que nos veía jugar en Mestalla, ganando, y la gente silbando. Yo estaba calentando, podría haber sido mi partido de vuelta después de mi lesión de rodilla, y fue extraño ver esa reacción del público. Aquel partido dejó huella. Veníamos de empatar con el Espanyol, que marcó en el último minuto. Creo que ese choque (con el Oviedo) fue complicado y a partir de ahí la temporada empezó a ser inestable"

¿Qué cambió Corberán cuando llegó?

"El estado de ánimo en el que estábamos. Con Baraja las cosas no iban bien y a veces, con un cambio de aires y de métodos de trabajo, puedes cambiar la mentalidad. Eso es lo que ha conseguido el entrenador. Este año hemos tenido más dificultades, no creo que hayamos alcanzado todo nuestro potencial", dice Thierry sobre la llegada del nuevo entrenador y después critica la situación futbolística del equipo. "Llegamos a un punto en el que perdimos nuestra identidad, estuvimos un poco perdidos en algunos partidos y eso nos perjudicó"

"Llegamos a un punto en el que perdimos nuestra identidad, estuvimos un poco perdidos en algunos partidos y eso nos perjudicó"

Inestabilidad en el Valencia CF

En ese momento, Thierry, que está de salida y contesta ¿Qué falta al menos para llegar al nivel de equipos como el Villarreal, el Betis o la Real Sociedad? "Sobre todo falta estabilidad. El Valencia es un club muy inestable. Hay un ambiente tóxico entre la afición y la directiva. Esta temporada ha sido entre la directiva, los jugadores y la afición. Nos guste o no, eso es perjudicial. Creo que la culpa también es nuestra, los jugadores son los que pueden cambiar algo y nosotros no".

Y Thierry reconoce que eso influye en el rendimiento del equipo. "Claro que influye. No nos podemos quejar. Cada partido en casa, sea el día que sea, siempre tenemos más de 40.000 personas en el estadio. Es una sensación increíble".

"Estar en un club tan grande, con tantas exigencias, no es fácil. El Valencia es un club muy grande en España y está pasando por un periodo de inestabilidad, siempre con caras y entrenadores nuevos"

"No ha sido fácil. Estar en un club tan grande, con tantas exigencias, no es fácil. El Valencia es un club muy grande en España y está pasando por un periodo de inestabilidad, siempre con caras y entrenadores nuevos. No es fácil tener una regularidad así. Creo que mi mejor momento fue el año con Bordalás y luego con Gattuso la temporada siguiente, cuando me sentí muy bien y querido por la afición, pero siempre etiquetado como jugador de cristal. Siempre intenté darlo todo por el club", termina diciendo en la amplia entrevista.