David Torres 01 JUN 2026 - 12:33h.

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ValenciaEl Valencia busca lateral derecho en este mercado de verano y, como le pasó en el mercado de invierno, una de sus primeras pesquisas ha sido preguntar por Andrés García, lateral derecho del Aston Villa, fichado del Levante UD y que tiene permiso para salir en verano. Es de la tierra, convence y juega para el Aston Villa, un club en el que el Valencia tiene fluidas relaciones gracias a su entrenador, Unai Emery, y su director de fútbol Damià Vidagany. Además, el futbolista, aunque es feliz en la Premier, si tiene que salir, estaría encantado en volver a casa. Obviamente encaja en el retrato robot de los fichajes que busca el Valencia CF y va a por él.

El caso Andrés García, antes y ahora

En enero hubo una intentona, pero al final Unai Emery pidió a Andrés García que se quedara para ayudar al Aston Villa, campeón de la Europa League y lo hizo. El futbolista apenas tuvo minutos en el Aston Villa y lo que necesita y lo que quiere es jugar y formarse. Una inoportuna lesión, como todas, impidió que Andrés García tuviera más minutos, pero eso es pasado.

Aquel gesto de quedarse fue una prueba de buena voluntad que el entrenador vasco también valora muy positivamente y, por eso, entendiendo que su futuro pasa por adquirir experiencia, ha autorizado su salida en calidad de cedido, como ha avanzado Tribuna Deportiva y ha confirmado ElDesmarque. En este escenario, el Valencia, no se ha olvidado de Andrés y ha vuelto a llamar a la puerta del lateral derecho y se ha encontrado con la misma respuesta positiva: Andrés García es feliz en la Premier, pero si tiene que salir, el Valencia CF y volver a casa le atrae. El Valencia vuelve a ser una opción probable y plausible para que Andrés pueda continuar su carrera, como cedido, pero no la única.

El Valencia vuelve a ser una opción probable y plausible para que Andrés pueda continuar su carrera, como cedido, pero no la única.

El problema es que, según ha podido saber este medio, Andrés ya tiene sobre la mesa cuatro o cinco ofertas firmes de la Premier y de otras ligas a las que podría ir mañana si quisiera. Son clubs y ofertas que mejoran económicamente lo que le puede ofrecer el Valencia, que debe contactar con el Aston Villa para cerrar la operación.

Dicho esto, el nivel de exposición, que tendría en LALIGA gracias al Valencia CF y los minutos que tendría (El club no tiene laterales derechos para empezar la competición) y, por supuesto, la comodidad y la felicidad de volver a casa, juegan muy a favor de los de Mestalla.