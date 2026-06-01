El Valencia CF define su plantilla para la 2026-27: Serán 25 fichas pro, contará con los cuatro lesionados de larga duración y tres canteranos

Diego López, Sergi Canós, Copete y Foulquier tendrán ficha con el Valencia CF

Europa en el Nou Mestalla, Corberán y fichajes: las líneas maestras del segundo año de Ron Gourlay y los fichajes del Valencia CF

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Una de las decisiones que se ha tomado esta semana, aprovechando de Carlos Corberán se ha quedado en Valencia y todavía no ha empezado sus vacaciones, ha sido darle forma a la plantilla del Valencia CF 26-27, al menos por lo que a un número de futbolistas y tipología de contrato se refiere. Así, el técnico ya sabe que dispondrá a sus órdenes de una plantilla con 25 futbolistas con ficha de tipo A, profesionales, jugadores con contrato de la primera plantilla más tres jugadores del filial.

¿Esto significa que no va a haber más canteranos en el primer equipo? No, la intención del Valencia CF es que Carlos Corberán tenga alrededor de 28 futbolistas para trabajar durante el año, pero que otros futbolistas del filial que dirige Óscar Sánchez vayan subiendo y bajando al primer equipo conforme se vayan necesitando. Vamos, como este año

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Cuatro jugadores menos de inicio, pero con ficha

Pero no todo es oro lo que reluce. El problema que tiene Carlos Corberán y el Valencia CF este año es que su plantilla comienza la temporada con cuatro bajas. Es decir, dentro de las 25 fichas profesionales del primer equipo estarán incluidos también Dimitri Foulquier, Sergi Canós, Diego López y José Arias Copete; cuatro jugadores que empezarán el año en el dique seco.

Los que más pronto volverán son Foulquier y Copete, que podría volver a estar listo en octubre. Más complicado lo tiene Sergi Canós, que podría no volver hasta finales de año con suerte y acaba contrato; y aún peor es lo Diego López, que seguro que hasta 2027 no podrá disputar minutos con el equipo. Esas cuatro fichas, salvo que haya un cambio de última hora, o se rescinda algún contrato de mutuo acuerdo, estarán incluidas dentro de las 25 que tiene Carlos Corberán para aspirar a Europa.

De esta forma, el técnico, cuando lleguen todos los fichajes (se espera que para el comienzo de LALIGA a mediados de agosto), tendrá a su disposición veintiún futbolistas profesionales y varios de filial para empezar a labrarse el camino hacia el Nou Mestalla y Europa.