David Torres 13 MAY 2026 - 17:36h.

No pudo ser operado antes debido a problemas vasculares resueltos con el tratamiento anticoagulante

Lesión de Sergi Canós que pasará por el quirófano: Qué tiene, parte médico y tiempo de baja

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ValenciaSergi Canós Tenés fue intervenido con éxito en el Hospital Recoletas Salud Campo Grande de la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, lesión producida el pasado 4 de abril durante el Cultural Leonesa – Real Valladolid. La cirugía, dirigida por el doctor Leyes, no pudo llevarse a cabo hasta este miércoles debido a problemas vasculares resueltos con el tratamiento anticoagulante realizado previo a la intervención. El regreso de Tenés a los terrenos de juego variará en función de la evolución de su recuperación.

Está claro que se iba a perder todo lo que falta de temporada, pero este retraso, valga la redundancia, aplazará su vuelta a los terrenos de juego. Lesiones de este tipo pueden oscilar entre ocho y doce meses de baja. Cabe recordar que Sergi Canós tiene contrato con el Valencia CF hasta junio de 2027.

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El parte médico de Sergi Canós

El Valencia CF ha emitido el siguiente parte médico

Sergi Canós Tenés, jugador del Valencia CF cedido al Real Valladolid, ha sido intervenido con éxito este miércoles en el Hospital Recoletas Salud Campo Grande de la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, lesión producida el pasado 4 de abril durante el Cultural Leonesa – Real Valladolid.

Entre lágrimas

Todo ocurrió en la segunda mitad del duelo contra la Cultural Leonesa el pasado mes de abril. El jugador blanquivioleta tuvo que abandonar el estadio en muletas y lloroso. Y es que, desde el primer momento se vio que la lesión era grave. Sus ostensibles gestos de dolor y cómo se cogía la articulación admitían pocas dudas y él lo sabía. De hecho, sobre el césped el futbolista rompió a llorar, y en los labios se leía un "¡No, por favor!" al temerse lo peor. Horas después se confirmaron los peores presagios.