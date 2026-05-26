Qué tiene José Copete, central del Valencia CF: recae de su lesión y se perderá el comienzo de LALIGA 26-27

David Torres 26 MAY 2026 - 15:06h.

El sábado en Mestalla iba con muletas todavía

Copete, resignado: "Por circunstancias sobre las que ya hablaré más adelante respecto a mi lesión, me toca seguir trabajando"

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ValenciaJosé Arias Copete está roto. Se sabía que el central había tenido que pasar por segunda vez por el quirófano, pero se desconocía el alcance exacto de su lesión, pero su mensaje de despedida de la temporada despertó todas las alarmas. Se le notaba, cabreado, resignado pero amenazante y anunciaba que se retrasaba su regreso. Ahora se saben los motivos. El sábado en Mestalla iba con muletas todavía

El jugador José Copete fue intervenido quirúrgicamente de su rodilla izquierda el lunes 2 de marzo en Valencia, a cargo del cirujano ortopédico Ignacio Muñoz Criado y bajo la supervisión del doctor Pedro López, jefe de los servicios médicos del Valencia CF. El central valencianista permaneció ingresado en el centro hospitalario para control clínico evolutivo y, un mes después, en abril tuvo que repetir de nuevo la visita al qurófano. José Copete ya era baja segura pero el final de temporada pero, como con las desgracias en este Valencia no vienen solas, el central sufrió un contratiempo en su recuperación y por tanto, se pospondrá su regreso a los terrenos de juego un poco más. Exactamente hasta octubre, como ha avanzado el diario As, ya que la intervención ha hecho poner de nuevo el crono a cero.

Copete, la despedida de un jugador muy cabreado

Se entiende, por tanto, su despedida de la temporada cuando 'amenazó' con hablar más adelante de su lesión. De hecho, dio un palo velado a su situación médica y personal: "Para mí no ha sido un año fácil. La lesión me ha obligado a parar, a vivir el fútbol desde otro lugar y a enfrentarme a momentos que nunca imaginé pasar. Han sido meses complicados, de esfuerzo silencioso, de días muy malos, pero también de mucha superación", y añade, "Por circunstancias sobre las que ya me tocará hablar más adelante respecto a mi lesión, me toca seguir trabajando. Mi objetivo siempre ha sido y será volver lo antes y mejor posible para ayudar desde dentro del terreno de juego".