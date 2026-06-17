David Torres 17 JUN 2026 - 09:19h.

Oficial: El Valencia CF ata a Mario Domínguez, el máximo goleador del filial que hará la pretemporada

Mario Domínguez, Víctor Jr, Otorbi, Lucas Núñez, Abril, Raúl Jiménez y hasta Pablo López, cuentan; pero habrá más

Compartir







ValenciaPoco a poco se van definiendo los detalles de la pretemporada del Valencia CF: ya se conoce la fecha de vuelta del primer equipo, se conoce también los futbolistas que no seguirán porque acaban contrato; los cedidos que regresan y hasta los destinos previstos para la preparación del primer equipo este verano (Paterna, Girona e Inglaterra).

Ahora, además, a medida que avanzan las semanas y el verano, se van desvelando los planes individuales que tiene el club con cada futbolista y también los que tiene para cada uno de los canteranos. Algunos de ellos, podrán estar a las órdenes de Carlos Corberán en pretemporada y, por tanto, tendrán una oportunidad en algunos casos importante de quedarse en la plantilla del primer equipo la temporada que viene. En ese sentido, tal y como avanzó ElDesmarque, la idea del Valencia es tener 25 fichas profesionales en su primer equipo, incluyendo los cuatro lesionados de larga duración que no empezarán la temporada con los demás, y al menos tres fichas tipo B, sub 23, que podían ser más.

Los canteranos que estarán con Carlos Corberán

La lista no está cerrada, puede haber cambios y, a buen seguro, se sumarán muchos futbolistas que todavía no están claros, pero es seguro que el técnico de Cheste contará este verano con jugadores canteranos en todas sus líneas.

Así, parece claro que hasta que no haya un tercer portero fichado además de Dimitrievski y Rivero; Vicente Abril y Raúl Jiménez tendrán opciones de hacer la pretemporada con el primer equipo. Lo normal es que Abril acabe saliendo cedido en busca de minutos y Raúl alterne el filial con los entrenamientos del primer equipo.

PUEDE INTERESARTE El plan del Valencia CF con la Academia

En situaciones similares está en los centrocampistas Lucas Núñez o David Otorbi, que acaba de renovar. El pivote y el extremo tienen opciones para salir cedidos más arriba que Segunda RFEF, donde juega el filial. En el caso de Otorbi el Sporting ha llamado a su puerta, según avanzó Killer Asturias y, si no tiene sitio en la élite, lo normal es que salga. Lo de Núñez, que también ha debutado con el primer equipo, está aún por definirse y se hará tras la pretemporada. Ambos entran en el plan del Valencia CF con la Academia. Pablo López, que sale de una grave lesión tras ir cedido a Miranda de Ebro, se incorporará a lo largo del verano a la pretemporada del primer equipo. La idea es que vuelva a salir cedido.

Delanteros

Completan la terna de futbolistas que harán la pretemporada dos hombres de ataque llamados a dar muchas alegrías al valencianismo: el mediapunta Víctor Fernández, que el Valencia CF ha firmado en propiedad procedente del Levante UD tras una gran campaña en el filial, y el delantero Mario Domínguez, con el que se ha diseñado un plan de futuro para él. Primero pretemporada con el primer equipo y, si no se queda, cesión; aunque la idea del futbolista es convencer a Corberán. También está citado, según ha avanzado À Punt, Hamza Bellari, habilidoso extremo que ya estuvo la pretemporada pasada con el primer equipo y que ha jugado cedido en Eldense toda la campaña

Los defensas

Al margen de los señalados, otros futbolistas trabajarán con el primer equipo pero sus nombres aún no han trascendido. Seguro que en los planes de Corberán hay defensas que, durante la temporada han sido habituales con él, (sobre todo Alejandro Panach aunque también gustan Wanjala y Fontanet) y que incluso han debutado con el de Cheste. A buen seguro que tendrán posibilidades de hacerse un hueco en el primer equipo aprovechando las bajas ya conocidas de José Copete, Dimitri Foulquier, o futbolistas como Cenk, que no cuentan.

Íker Córdoba, jugador que ya tocó el primer equipo

Fuera de este cómputo está Iker Córdoba, que tendrá sus oportunidades de entrenar y trabajar con el primer equipo mientras se decide qué pasa con su futuro. Corberán lo conoce ya y el central zurdo, que regresa del Mirandés, tendrá su espacio.