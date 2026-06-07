David Torres 07 JUN 2026 - 10:01h.

Overbooking en el Valencia CF: Sin espacio para los fichajes

Cenk, Canós o Alberto Marí, tres patatas calientes para el Valencia CF: así está su futuro

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ValenciaEntre las tareas urgentes que tiene Ron Gourlay por delante, justo cuando acaba de cumplir un año en el club, una de ellas es ver cómo resuelve la situación de los cedidos que regresan y que no cuentan para Carlos Corberán. El Valencia CF ha planificado cómo será su plantilla, y muchos de ellos no tendrán cabida. Otros, como los lesionados de larga duración se quedarán, salvo que pidan irse, pero sigue habiendo muchas patatas calientes por resolver. El Valencia CF este año ha tenido cedidos a Cenk, Sergi Canós, Iker Córdoba, Alberto Marí, Pablo López, Hamza Bellari e Isma Santana, con diferente suerte y protagonismo en sus respectivos destinos.

En ese sentido, hay varios jugadores que preocupan especialmente: Cenk Ozkaçar, Sergi Canós y Alberto Marí. Son futbolistas que el club está obligados a sacar para aligerar el coste total de su plantilla si quiere ampliar su posibilidades de fichar en el mercado de verano. El problema es que de estos solamente a corto plazo podría desprenderse de Cenk, el futbolista que estuvo a punto de quedarse en el colonia cedido y traspasado finalmente Vuelve a paterna sin un rol fijo y sin sitio en los esquemas del técnico de Cheste. En ElDesmarque analizamos todos cuatro casos:

Cenk, el revés más caro: se le busca salida

El Colonia, club dónde estaba cedido Cenk con opción de compra, no se quedará al jugador. Y eso que todo parecía encaminado para que así fuera. "El FC Colonia no ejercerá su opción de compra sobre Cenk Özkacar. Así lo anunció el director general del club, Thomas Kessler. "Su marcha es desgarradora. Es una persona fantástica", dijo, pero lo devuelven a un Valencia que no lo quiere. La intención es que salga antes de pretemporada pero no va a ser nada fácil. ¿Qué ha pasado con él? Según ha podido saber ElDesmarque, Cenk estaba cedido con opción de compra. El Colonia pagó 300.000 euros por los derechos del jugador esta temporada pero además se reservó una opción de compra no obligatoria de 2 millones de euros. Ahora ha querido renegociarla a la baja con el futbolista y el club y, de momento, se han roto las negociaciones, por lo que Cenk volverá a Mestalla.

El jugador no quería volver al Valencia, pero tiene contrato hasta 2028, por lo que es el verano ideal para traspasarlo.

Alberto Marí, está recuperándose de una lesión

Alberto Marí, jugador del Valencia CF cedido en el CD Mirandés ha acabado de forma abrupta la temporada. El ariete valenciano pasó por el quirófano en Valencia en marza Como ya le sucediera en Mestalla, una nueva lesión muscular le obliga a ser intervenido cuando había recuperado la sonrisa en la ciudad burgalesa.

Alberto Marí no está teniendo suerte en su carrera. El verano paasado, Carlos Corberán le dio la titularidad en el primer partido de pretemporada y volvió a romperse. Al final de verano, el Valencia CF alcanzaba un acuerdo para la renovación del contrato de Alberto Marí hasta el 30 de junio de 2027. Tras esta ampliación de contrato, el delantero alicantino se marchaba cedido al CD Mirandés hasta el 30 de junio de 2026. Ahora, en su último año de contrato, es difícil encontrarle acomodo porque, además, tiene que recuperarse. Pero por precio y coste de salario, es un problema menor. No se descarta una rescisión si se recupera para que pueda buscarse equipo.

Sergi Canós, sigue KO, pero tendrá ficha

Peor pinta lo de Sergi Canós, que fue intervenido en mayo en Valladolid de la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, lesión producida el pasado 4 de abril durante el Cultural Leonesa – Real Valladolid. La cirugía, dirigida por el doctor Leyes, tuvo que retrasarse pero ya está hecho. El regreso de Tenés a los terrenos de juego variará en función de la evolución de su recuperación, pero será cuestión de muchos meses (8). Es decir, hasta enero quizá no esté en condiciones de poder jugar; pero el club debe mantenerle la ficha, o despedirlo e ir a juicio como en el caso de Castillejo. En Valencia, más adelante no cabe, por lo que al final de campaña estará libre. No en vano, Sergi Canós tiene contrato con el Valencia CF hasta junio de 2027, por lo que será sencillo que haya jugado ya sus últimos minutos con el Valencia.

Íker Córdoba, una situación distinta

Bien diferente es la situación del joven central Iker Córdoba, que ha estado cedido en el Mirandés esta temporada. A sus 20 años, el Valencia lo tiene atado y margen para hacer con él lo que desee. Empezó jugando mucho y acabó la campaña en el banquillo. Aún así ha firmado 23 partidos esta temporada que era el objetivo, que se curta en la élite después de haber debutado ya con el primer equipo del Valencia CF. Puede ser uno de los futbolistas que esté en dinámica de primer equipo si aprueba el examen de Corberán. De lo contrario, deberá salir cedido.

Los del filial: Pablo López, Hamza Bellari e Isma Santana

Como Íker Córdoba o Alberto Marí, Pablo López se fue al Mirandés, pero se lesionó de gravedad. En el Valencia CF hay fundadas esperanzas de que llegará a la élite. Seguirá recuperándose en Paterna antes de definir su futuro. Con 20 años y contrato, empezará en el filial.

Isma Santana se ha salido en el Logroñés. A sus 22 años ha adquirido experiencia. Ya ha debutado con el primer equipo y encaja como lateral o carrilero. Acaba de subir a Primera RFEF y en el club también hay futuro para él.

Hamza Bellari no ha terminado de cuajar en el Eldense, todo y que ha subido de categoría. Corberán deberá decidir sobre su futuro a menos de que tenga ofertas.