David Torres 10 JUN 2026 - 11:45h.

La idea es que haga la pretemporada y después decidir su futuro

Acuerdo cerrado: El plan del Valencia CF con Mario Domínguez hasta la élite

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ValenciaEl Valencia CF acaba de anunciar una de las renovaciones más esperadas de la Academia. Se trata de Mario Domínguez con el que, además, como ya publicó ElDesmarque, hay un plan para que llegue a la élite. El delantero granadino, que ha realizado un final de temporada excelso con el filial (a las órdenes de Angulo primero y de Óscar Sánchez, después), acababa contrato y renueva por dos temporadas (hasta 2028) con el compromiso, además, de realizar la pretemporada con el primer equipo bajo el control de Carlos Corberán. El club tenía una posibilidad de ampliarle unilateralmente (cumpliendo una serie de requisitos como ficha del primer equipo), las dos partes decidieron renegociar la situación y, más que firmar un contrato, diseñar un plan para que Mario llegue a la élite. De momento

Mario Domínguez ya se ha estrenado en la élite

Mario Domínguez, de 22 años, lleva ocho temporadas en la Academia del Valencia CF en la que ingresó en edad de cadete y en la que ha ido progresando hasta ser la referencia ofensiva del filial.

El delantero granadino, que llegó a debutar con el primer equipo en 2022 antes de lesionarse de gravedad. En concreto, debutó con José Bordalás en el RCDE Stadium en la 37ª jornada de la 2021-22, oportunidad que se ganó ya a base de goles en el juvenil. Sin embargo, sería con Gattuso cuando más oportunidades tuvo en la 2023-24, pero una grave lesión le dejó en el dique seco cuando era internacional por España Sub 19. Volvió a jugar y a hacer goles y esta campaña se ha convertido en pieza indiscutible para el filial. ha disputado esta temporada 38 partidos con el VCF Mestalla y ha anotado 16 goles en el Grupo III de Segunda RFEF y 3 goles en la Premier League International Cup, además de dar 4 asistencias.

Con las 16 dianas que ha firmado este año, Mario tiene el récord de goles en el filial del Valencia CF. Ha superado a puntas como Fran Navarro o Paco Alcácer y sus 16 goles por temporada lo elevan por encima de otros killers precoces como Rafa Mir

El plan con Mario Domínguez

El olfato goleador de Mario Domínguez fue clave especialmente en el tramo final de temporada, ya que logró encadenar diez goles en ocho partidos consecutivos con el VCF Mestalla; sin embargo, el club y el futbolista tienen claro que la Segunda RFEF se le queda pequeña. Por ese motivo, la idea es que haga la pretemporada con Carlos Corberán (que necesita un delantero pues sólo tiene a Sadiq y Hugo Duro) y que después se decida. Puede salir cedido porque tiene ofertas y muchos clubs interesados.