David Torres 07 MAY 2026 - 11:31h.

El plan ideal con Mario Domínguez es que haga la pretemporada con el primer equipo y luego decidir

El plan del Valencia CF con la Academia

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ValenciaEl Valencia CF ha movido ficha para atar a Mario Domínguez, el delantero récord del VCF Mestalla. Siempre estuvo en los pensamientos de futuro del club (que tenía la posibilidad de ejercer una renovación automática de tres años), pero con el nuevo plan de la Academia, y tras la temporada que ha hecho Mario, está claro que ese escenario no valía. El Valencia CF y el entorno del punta granadino ya están empezando a hablar para diseñar el futuro de Mario a corto y medio plazo y convertirlo en un futbolista de élite.

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El plan de futuro con Mario Domínguez

Mario tenía tres años opcionales firmados, pero el Valencia CF ha movido ficha, tal y como ha adelantado Plaza Deportiva, y ha podido confirmar ElDesmarque, porque la intención del club es abrir un escenario distingo. La idea del club con Ron Gourlay y Luis Martínez a la cabeza es convertirlo en un jugador de élite a medio plazo. Que dé el salto definitivo a la élite.

Ahora mismo han empezado a hablar las nuevas condiciones. El sueño de la entidad y del futbolista, aún están por definirse todas las condiciones e incluso los años del contrato, es que el futbolista pudiera hacer la pretemporada con el primer equipo y, con posterioridad, definir el siguiente paso. Su futuro es similar al del meta Vicent Abril: necesita minutos en la élite (LALIGA o LALIGA Hypermotion) antes de dar el salto definitivo al Valencia CF y hay una voluntad firme porque así sea, por trabajar al futbolista para que llegue. Por eso, lo que es seguro es que el futuro de Mario no está en el VCF Mestalla

¿Quién es Mario Domíguez, el delantero récord del VCF Mestalla?

El delantero, de 22 años, cumple su octava temporada en la Academia VCF a la que llegó en edad cadete y en la que siempre ha destacado por su facilidad goleadora siendo el máximo goleador en el Grupo VII de División de Honor Juvenil y llegando a debutar en partido oficial de LaLiga con el primer equipo en mayo de 2022.

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A comienzos de de 2025 Mario Domínguez regresó a los terrenos de juego tras superar una larga lesión de rodilla y a tiempo para mostrar de nuevo en el VCF Mestalla su capacidad goleadora en el Grupo III de Segunda Federación. Tras superar una grave lesión, esta campaña se ha salido.

Con las 16 dianas que ha firmado este año, Mario tiene el récord de goles en el VCF Mestalla. Ha superado a puntas como Fran Navarro o Paco Alcácer y sus 16 goles por temporada lo elevan por encima de otros killers precoces como Rafa Mir.