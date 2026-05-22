David Torres 22 MAY 2026 - 15:31h.

El Valencia CF mueve ficha para atar a Mario Domínguez, el punta récord de la cantera: Así está la negociación

Firma dos años y hará la pretemporada con el primer equipo

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ValenciaEl acuerdo no está cerrado pero los detalles están escritos. Queda oficializarlo y poco más. Mario Domínguez, el máximo goleador en la historia del VCF Mestalla, filial del Valencia CF, seguirá en el club. El granadino acababa contrato en junio y, aunque el club tenía una posibilidad de ampliarle unilateralmente (cumpliendo una serie de requisitos como ficha del primer equipo), las dos partes decidieron renegociar la situación y, más que firmar un contrato, diseñar un plan para que Mario llegue a la élite.

El plan diseñado con el futbolista

El primer paso ya se dio: sentarse a negociar. El segundo se está produciendo estos días. Lo adelantaba la COPE, llegar a un principio de acuerdo para renovar. ElDesmarque ha podido confirmar esta información y desvelar algunos detalles importantes del mismo. Mario tendrá un contrato fijo hasta 2028 y hará pretemporada con el primer equipo. A corto plazo la idea es que el futbolista pelee por quedarse entre los 25 de Carlos Corberán en pretemporada, pero se decidirá sobre el césped.

Inicialmente se especuló con que el Valencia CF podía plantearse ampliar su contrato y cederlo. Esta opción ahora no es prioritaria. Hay un plan y una apuesta mutua entre el jugador y el club para que su camino

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¿Quién es Mario Domíguez, el delantero récord del VCF Mestalla?

El delantero, de 22 años, cumple su octava temporada en la Academia VCF a la que llegó en edad cadete y en la que siempre ha destacado por su facilidad goleadora siendo el máximo goleador en el Grupo VII de División de Honor Juvenil y llegando a debutar en partido oficial de LaLiga con el primer equipo en mayo de 2022. Una grave lesión de rodilla le truncó la ascensión en 2024, pero en 2025, poco a poco, volvió a los terrenos de juego tiempo para demostrar de nuevo en el VCF Mestalla su capacidad goleadora en el Grupo III de Segunda Federación. Esta campaña se ha salido. Tanto es así que, con las 16 dianas que ha firmado este año, Mario tiene el récord de goles en el filial del Valencia CF. Ha superado a puntas como Fran Navarro o Paco Alcácer y sus 16 goles por temporada lo elevan por encima de otros killers precoces como Rafa Mir.