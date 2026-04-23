David Torres 23 ABR 2026 - 13:32h.

Es el futbolista más joven en debutar con el primer equipo del Valencia CF en toda su historia.

Quién es David Otorbi, el debutante más joven de la historia del Valencia CF que acaba de renovar cinco años

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ValenciaEl Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con David Otorbi para ampliar la vinculación con el extremo del VCF Mestalla. Tal y como ha venido informando ElDesmarque, el de Otorbi es el primero de los movimientos estratégicos que el club quiere hacer con los jugadores más destacados de la Academia y que pasa por renovar al extremo, pero también fichar a Víctor Fernández Junior, cedido del Levante, y ampliar el contrato con Mario Domínguez. El club comienza por el valenciano, el futbolista más joven en debutar con el primer equipo del Valencia CF en toda su historia.

Otorbi, que ya estaba atado con una cláusula de cincuenta millones de euros, ahora renueva su compromiso hasta 2028 con tres temporadas más opcionales supeditadas a su presencia en el primer equipo. Es un paso más en su crecimiento.

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Quién es David Otorbi

David Otorbi, de 18 años, cumple su séptima temporada en la Academia del Valencia CF en la que ingresó en 2019 y en la que ha ido progresando hasta consolidarse en el VCF Mestalla y debutar con el primer equipo, siendo el jugador más joven en la historia del Club en hacerlo en partido oficial con 16 años 2 meses y 19 días.

Esta temporada Otorbi ha disputado 18 partidos con el VCF Mestalla en los que ha anotado 1 gol y ha facilitado 5 asistencias, siendo además un peligro constante por banda derecha. El jugador valenciano de ascendencia nigeriana es internacional Sub-18 con España.

Este año ha jugado en Copa del Rey y ha entrado en quince convocatorias con Carlos Corberán en Primera pero no se ha estrenado en LALIGA. Sí estuvo en Copa ante el Maracena y contra el Sporting.

El plan del Valencia con la Academia: fichajes y apuestas

El Valencia CF tiene en la Academia uno de sus pilares para la sostenibilidad económica del club, "Tenemos planes para seguir desarrollando talento joven. La clave es que estos jugadores jóvenes sigan surgiendo en el Club y tener un buen departamento de contratación que trabaje de la mano de la cantera para que lleguen al primer equipo. Ya han pasado los tiempos de que los clubes se gasten cientos de millones de euros", dijo en octubre Ron Gourlay.

Bajo este paraguas, en invierno se ficharon hasta ocho jugadores para el filial (Wanjala, es el más destacado), más incluso que para el primer equipo. Se busca captar talento porque la idea es que la Academia sea la columna vertebral de este club. Por eso, el plan a corto plazo es incrementar la infraestructura para gestionar a los jóvenes jugadores de élite. El sueño en el Valencia CF es que tres jugadores cada temporada lleguen al primer equipo y que el técnico en la élite cuente con ellos, pero de verdad, que tengan minutos. Otorbi tiene potencial, pero ahí también están Víctor Junior, Mario Domínguez, Pablo López, Vicent Abril (saldrá cedido), Lucas Núñez, Aarón Mayol o Fontanet; muchos de ellos