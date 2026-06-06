David Torres Valencia, 06 JUN 2026 - 18:35h.

"Me encantaría llevar el brazalete y ser capitán, pero no depende de mí"

Javi Guerra culmina su ascenso a la élite

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El centrocampista del Valencia Javie Guerra, que participó este jueves en el encuentro amistoso preparatorio para el Mundial 2026 que enfrentó a España con Irak, se ha convertido de esta manera en el primer valencianista que debuta con la selección española absoluta en los últimos casi cinco años y el número 75 en toda la historia del club. Para encontrar al último valencianista que había debutado con España hay que remontarse a septiembre de 2021 cuando otro centrocampista, Carlos Soler, se estrenó en partido clasificatorio para el mundial de Catar contra Suecia.

Además, la presencia de Javi Guerra en el combinado dirigido por Luis de la Fuente significa volver a contar con un valencianista casi tres años después.

Javi Guerra, feliz y de vuelta: capitanía, Europa y descansar

Javi Guerra, que tras acabar el partido, ya mostró su felicidad por el hito, ya está de vuelta tras una concentración exprés. Antes de irese, y frente a la cantidad de rumores sobre su situación y los clubs europeos y españoles que lo quieren, Javi Guerra dejó claro que su intención es seguir en Mestalla, ahora que está de vuelta ha reafirmado su compromiso con el club y se marca metas para esta campaña. Guerra, a su llegada al aeropuerto, ha atendido a los medios de comunicación presentes. Entre ellos, a la televisión À Punt. Antes de comenzar. sus vacaciones, ha hablado de la roja, pero también del Valencia CF y del futuro.

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Así ha transcurrido la conversación:

¿Orgulloso, no?,

Orgulloso de debutar, de jugar para mi país, que es uno de mis sueños desde pequeño.

¿Qué opinas del grupo, de la Selección?

Un gran grupo. Al final, creo que la mayoría son los mejores jugadores en su posición en el mundo. Creo que hay un gran grupo, tanto humano como fidelicidad.

Has sido el valencianista más joven en debutar

Sí, no sabía eso, que era el más joven.

Más joven que Villa, que Albelda...

Pues nada, contento, como te he dicho, sobre todo por debutar con la Selección, porque al final no es fácil. Hay muchos jugadores que pueden ir, entonces bueno, contento por ello.

Bueno, has marcado un final de temporada espectacular con el Valencia.

Ahora toca, desconectar sobre todo, porque ha sido un poco larga la temporada. Y nada, desconectar, cargar pilas y volver.

¿No sé si te marcas el objetivo de jugar Europa con el Valencia y sobre todo a nivel personal poder ser capitán del Valencia? ¿Te gustaría?

Bueno, al final, lo último que has dicho, el tema de la capitanía, tampoco me incumbe, porque creo que no es decisión mía. La decisión la toma otra persona, entonces, bueno, no depende de mí. Me encantaría ser capitán y llevar el brazalete, pero como te he dicho, no depende de mí. Y en cuanto a lo del Valencia, sí, como he dicho, cargar pilas, volver y creo ya que es el último año de Mestalla,sería muy bonito acabar en Europa.

¿Qué crees que le faltó, Javi, al equipo a final de temporada para lograr esa clasificación europea?

Ser más lineal, es más continuo durante la temporada, que se ha visto que si no lo eres vas a sufrir hasta el final. Y creo que es lo más importante de la temporada