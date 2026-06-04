David Torres 04 JUN 2026 - 22:25h.

Javi Guerra debuta con la Selección Española con media Europa suspirando por él

El Valencia CF no duda con Javi Guerra y él tampoco: "Está a gusto en casa y quiere estar en el Nou Mestalla"

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A CoruñaJavi Guerra ha culminado su ascenso a la élite. Su presencia con España en los entrenamientos con la selección española suponía un nuevo paso en su carrera tras haber sido un futbolista importante en el pasado europeo sub 21. El valencianista había acabado la temporada siendo clave en la salvación de su equipo y Luis De la Fuente lo llamó. El jugador del Valencia CF, Javi Guerra, formó parte de la selección española absoluta como futbolista de apoyo en la primera semana de concentración de ‘La Roja’, previa a los dos partidos amistosos -Irak y Perú- y del Mundial 2026, que comenzó el sábado y acabó este jueves, 4 de junio. Después de haber entrenado con la ‘Absoluta’, tocaba culminar el ascenso y así ha sido. Ahora, ha debutado con la absoluta contra Irak. Con el dorsal 19.

Guerra salió en el minuto 58 en detrimento de Gavi como parte de otro de los puñados de cambios que fue acometiendo Luis de la Fuente para retocar su esquema. El empate reinaba en el marcador cuando accedió al verde para disfrutar de sus primeros minutos con los mayores. Trató de plasmar su buen final de temporada en Mestalla con España. Buscó el dinamismo y la velocidad en las acciones con el balón en los pies. Se le vio con muchas ganas.

Javi Guerra, en el radar de la selección del futuro

A nivel internacional, Javi Guerra ha sido uno de los habituales de la Selección Española Sub-21. Recientemente, disputó el Europeo de la categoría y David Gordo, tiene claro que, más pronto que tarde será un "fijo" para De la Fuente. El seleccionador sub 21 y uno de los valedores para que Javi Guerra esté dónde está explica por qué tiene claro que acabará entre los mejores con España. "Javi Guerra es un futbolista que ha estado en las categorías inferiores de la selección, un jugador con un talento descomunal, con un futuro tremendo todavía porque es muy joven. Ahora va a estar en esa lista de jugadores que van a estar los primeros días de la concentración con la selección absoluta, pero que seguro que en el futuro será un fijo porque tiene calidad y ganas de ser jugador",

Debuta con media Europa suspirando por su fichaje y él cerrando la puerta: "No tenemos ninguna intención de marcharnos a ningún sitio"

El caso es que el debut de Javi Guerra le pilla en un momento en el que media Europa suspira por él, aunque el Valencia CF no negocia su salida. En ese sentido, este mismo viernes su padre dejaba claro que no tiene ninguna intención de salir del Valencia CF, tal y como ha explicado en Radio Marca. "Él ya lo dijo el otro día que de momento tiene contrato. Nosotros no tenemos ninguna intención de marcharnos a ningún sitio ni nada. Él está a gusto en casa. Está en el Valencia que es un club exigente en el que en el mismo año ha vivido una gran pitada y una gran ovación. A él le gustaría estar aquí.. y en el nuevo Mestalla" ha explicado el progenitor, que tutela su carrera junto a sus agentes.