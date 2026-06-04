David Torres 04 JUN 2026 - 15:52h.

"La pitada en Mestalla le afectó bastante", dice su padre

Javi Guerra, convocado por Luis De la Fuente ante Irak

Compartir







ValenciaJavi Guerra podría debutar con la Selección Española este mismo jueves ante Irak. Convocado por Luis de la Fuente, el de Gilet culminaría así su ascenso a la élite y, aunque se quede a las puertas del Mundial, será un nuevo e importante paso en su carrera. Poco antes de marcharse a la concentración, y frente a la cantidad de rumores sobre su situación y los clubs europeos y españoles que lo quieren, Javi Guerra dejó claro que su intención es seguir en Mestalla. Por si había alguna duda, su mejor consejero lo reafirma mientras el futbolista está concentrado en A Coruña y jalea para que Ramazani se quede también.

PUEDE INTERESARTE Overbooking en el Valencia CF: Sin espacio para los fichajes

"No tenemos intención de marcharnos a ningún sitio"

Así, Javi Guerra... padre ha hablado en Radio Marca sobre Javi Guerra hijo y ha tranquilizado a la afición. "Él ya lo dijo el otro día que de momento tiene contrato. Nosotros no tenemos ninguna intención de marcharnos a ningún sitio ni nada. Él está a gusto en casa. Está en el Valencia que es un club exigente en el que en el mismo año ha vivido una gran pitada y una gran ovación. A él le gustaría estar aquí.. y en el nuevo Mestalla" ha explicado el progenitor, que tutela su carrera junto a sus agentes.

Además, ha comentado que la temporada ha sido complicada, entre otras cosas, por el mareo sobre su renovación el año pasado. "Hubo mucho mareo a final de temporada pasada, con que si renovaba, no renovaba. Después de la renovación ya se tranquilizó la cosa, sí que se vio que no le salían bien las cosas y estuvo tramos de la temporada en los cuales no era titular" dice y lo justifica en su juventud. "A principio la verdad es que le costó, si te das cuenta es un niño de 22 años. Sí que le afectó un poco".

Hubo un momento en el que la plantilla y el propio Guerra fueron silbados en Mestalla. Su padre reconoce que le dolió mucho. "Pues lo llevó bastante mal. Con 22 años que salgas del campo y te piten 40.000 personas... Él es consciente de que en ese momento a lo mejor no estaba haciendo las cosas como él pensaba o como la gente cree que debería de estar, por supuestamente el estatus que se le ha puesto a él. Pero bueno, al final él supo dar la vuelta y ahí están los últimos partidos".