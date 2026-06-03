David Torres Valencia, 03 JUN 2026 - 07:07h.

El Valencia CF quiere firmarlo en propiedad: depende del precio; el vestuario lo arropa

Ron Gourlay se va de caza por Europa: Ramazani y más

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Ha pasado una semana larga desde que Largie Ramazani se despidiera de Mestalla y ha estado sin dar señales de vida. Hasta este martes cuando, por la noche, volviera a aparecer a través de sus redes sociales. El Valencia CF, como adelantó ElDesmarque en abril, ya trabajaba la posibilidad de que Largie Ramazani continúe en Mestalla más allá de junio cuando acaba su contrato de cesión. Ahora parece que la operación puede darse.

¿La prueba? Podías ser que, tras una semana desaparecido, Largie ha vuelto a dar señales de vida. Es verdad que en este periodo el atacante del Valencia sufrió el robo en su casa y eso ha podido trastocar su presente y su futuro. Pero casualidad o no, justo en el día en que trasciende que Ron Gourlay se va de viaje por Europa y que uno de los planes que tiene es intentar cerrar el traspaso de Ramazani, el extremo belga se ha dejado ver con un mensaje enigmático en su cuenta oficial de Instagram.

"Se queda"

Es un simple "Mestalla. Muchas gracias" en inglés que puede significar todo o puede no querer decir nada. ¿Despedida? ¿Guiño? ¿Una llamada de atención? Las interpretaciones son varias porque en el caso Ramazani hay tema. El Leeds, como ya publicó ElDesmarque, quiere venderlo, y, según ha podido saber este medio, el Valencia, que siempre ha querido quedarse a Ramazani en propiedad desde que en enero mejorara su rendimiento, ahora mismo va a intentarlo en serio.

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"Se queda", escribía a modo de broma Javi Guerra en el instagram del jugador oliéndose que la negociación se ha acelerado. "Mi hermano", contestaba Jesús Vázquez. Corazones le ponía Sadiq. El vestuario sabe que Largie es feliz en Mestalla y apoya la apuesta.

La operación de Ramazani: ¿Por cuánto podría salir?

Obviamente las peticiones del Leeds serán las que definan si Ramazani puede quedarse o no en Mestalla en calidad de traspasado. No en vano, el club inglés pagó por él en su día casi 10 millones de euros entre fijos y variables y quiere recuperar parte de la inversión. Además, está el sueldo del futbolista en el equipo inglés, elevado y que tendría que renegociarse. Hay mucha tela que cortar porque el Leeds es un duro negociador, sirva como ejemplo que tenía cláusulas en la cesión sin opción de compra para recuperarlo si no jugaba en determinadas circunstancias. En diciembre se llegó a plantear la posibilidad de que saliera pero, por fortuna para los intereses del Valencia CF no sucedió y triunfó

Si el Leeds no pide más de 3 ó 4 millones de euros, puede haber cas Ramazani

Ahora, los deseos del conjunto británico dictaminarán las posibilidades del Valencia. Si el Leeds no pide más de 3 ó 4 millones de euros, puede haber caso Ramazani. Si no, el Valencia buscará otras alternativas. A favor cuenta que Largie quiere quedarse y, además, la desgraciada lesión de Diego López ha acelerado la operación. Mo en vano el conjunto de Mestalla y ahora mismo en plantilla tiene un único hombre de banda específico: Luis Rioja; ya que Danjuma van a intentar sacarlo. Ramazani es clave.