David Torres 02 JUN 2026 - 14:53h.

Le operará el doctor Leyes, el mismo que a Sergi Canós y podría en el primer trimestre de 2027

Grave lesión de Diego López: Qué tiene, parte médico y tiempo de baja con el Valencia CF

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El delantero del Valencia CF Diego López, que tuvo que retirarse del terreno de juego en la segunda parte del encuentro ante el Barcelona, el último de LALIGA, sufre una rotura en el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, según confirmó el club en un comunicado. La grave lesión del jugador le impedirá estar disponible con vistas al inicio de la próxima temporada y, dependiendo de la evolución, podría no volver a jugar hasta la primavera de 2027. De momento, Diego ha estado en Paterna, con muletas, y se ha perdido el viaje de vacaciones que tenía junto a dos compañeros más del primer equipo.

La prioridad es curarse y curarse bien. Por delante tiene un largo proceso que durará un mínimo de ocho meses pero que podría alargarse hasta diez o más. Ese tratamiento, con operación incluida, comenzará la semana que viene, cuando tiene cita en Madrid, tal y como ha avanzado el periodista Germán Muñoz. Allí, en la capital de España, como ha podido confirmar ElDesmarque, lo espera el equipo del doctor Leyes, que es el mismo que operó a Sergi Canós. Ellos serán los encargados de la cirugía si las pruebas pre-operatorias son positivas. Cabe recordar que, en estas operaciones complicadas, para evitar problemas de rigidez, a veces se decide esperar algunos días más.

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¿Y después de la operación? ¿Tiempo de baja?

El plan de Diego López es el habitual en estos casos. El martes tiene visita (y normalmente operación) en Madrid y, después, los galenos le darán dos semanas de reposo familiar (está por decidir si va a Asturias o se queda en su casa de Valencia) y después a trabajar la musculatura para no perderla y recuperar la movilidad poco a poco.

El Valencia CF, como ya adelantó ElDesmarque, le mantendrá la ficha independientemente del tiempo de baja. Las tesis actuales en la medicina pasan por no precipitar el regreso de este tipo de lesiones. Antes, a los seis u ocho meses se daba el alta, pero dado el elevado grado de recaídas, hoy en día es más habitual que los futbolistas no vuelvan hasta los nueve o diez meses o incluso más. Gavi es el ejemplo más reciente. Des esta forma, Diego podría estar en primavera de 2027 a las órdenes de Carlos Corberán si todo va según los cauces previstos.