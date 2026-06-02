David Torres 02 JUN 2026 - 14:42h.

Continúa con los trabajos de las zonas exteriores e interiores

Llegan las primeras butacas al Nou Mestalla poco antes que las licencias de la zona comercial: así son

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Mientras algunas sedes para el Mundial 2030 empiezan a generar dudas, el Nou Mestalla sigue avanzando a pasos agigantados. El siguiente hito será el izado de la cubierta, pero para eso todavía se están ultimando la instalación de las vigas y pilares de sujeción así como el anillo de compresión que la sujetará. Esta semana, además, se han comenzado las pruebas con las primeras sillas y butacas que albergarán a los más de 70.000 espectadores que tendrá el foro de la Avenida de las Cortes Valencianas.

Los últimos avances en el Nou Mestalla

Así, mientras se ultiman también las licencias para la zona comercial, el Nou Mestalla continúa progresando en su construcción, en este caso, ya está ultimando la instalación de los detalles finales previos al izado de la gran cubierta que protegerá los 70.044 asientos que tendrá nuestra nueva casa valencianista.

Durante estos días, se ha completado el montaje de los andamios auxiliares para la instalación de los cables del anillo de tracción, así como se ha avanzado en las protecciones de la grada para el despliegue de los cables radiales (diversos ya implementados). A su vez, se ha continuado con la ejecución de la fachada, las torres de escalera y diversas zonas interiores.

A día de hoy se ha ejecutado el montaje de la totalidad de los andamios auxiliares para la instalación de los cables del anillo de tracción y se ha continuado trabajando en la fachada y torres de escalera, entre otras

Los siguientes pasos y el interior del estadio

En las últimas imágenes se ve, además, cómo está el interior de la obra. La previsión es que en los próximos días/semanas se ultimen la colocación de los dos pilares que faltan y el anillo de compresión. Posteriormente se procederá al tensado de cables (a modo de radios de una gran bicicleta), que serán los que sostengan la gran cubierta que será casi el punto y final a la obra (previsto para abril de 2027).