David Torres 02 JUN 2026 - 11:41h.

Si le van a pedir Europa, necesita una inversión para Europa: el ejemplo, el mercado de invierno

Europa en el Nou Mestalla, Corberán y fichajes: las líneas maestras del segundo año de Ron Gourlay y los fichajes del Valencia CF

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ValenciaCarlos Corberán ya está de vacaciones pero pendiente del teléfono. Se ha quedado unos días coordinando la pretemporada y hablando con Gourlay sobre las necesidades del equipo. Guido Rodríguez es el gran anhelo. Él no ha hablado, pero en su última comparecencia en sala de prensa tras la victoria ante el FC Barcelona, Carlos Corberán dejó dos mensajes claros sobre qué espera que el club haga en el mercado de fichajes. El técnico suspira porque el club repita lo que sucedió en invierno y que le permitió al equipo realizar una segunda vuelta de Champions.

Precisamente esa diferencia entre una pésima primera vuelta, de destitución, y una segunda más brillante, provocó en la sala de prensa la primera reflexión de futuro de Corberán. ¿Cómo evitar dos Valencias tan diferenciados? “Es la pregunta más importante que se tiene que hacer el Valencia CF. La respuesta a esa pregunta va a marcar el futuro del Valencia CF. No es un análisis rápido ni superficial, pero sí es muy necesario. Tenemos que analizar, diagnosticar y corregir para generar una unión con la masa social que es indispensable para conseguir algo importante”. Ese conseguir algo importante es clasificarse para Europa, una de las líneas maestras del club que, este año sí, ha marcado como objetivo de la temporada volver a las competiciones europeas.

Fichajes que sumen: los objetivos del Valencia CF, el Fair Play

El caso es que, ratificado en diciembre, y apuntalado antes del mercado, Carlos Corberán se prepara para el mercado sabiendo qué quiere y que, si le van a pedir Europa, necesita una inversión para Europa y esta empieza por atar a Guido Rodríguez, el gran deseo del entrenador este año como en invierno fue Sadiq, un central como Unai y el propio Guido.

En este sentido, la segunda pincelada sobre lo que quiere Corberán la dejó clara cuando le informaron en sala de prensa que el Fair Play iba a subir este año y que podía irse a los 100 millones de euros. El técnico de Cheste dijo desconocerlo, pero se le vio motivado por la posibilidad porque eso refuerza la idea del club de dar el salto esta temporada. “Si el Fair Play es cercano a los 100 millones sería un salto que creo que es importante y necesario para aspirar a objetivos mayores, pero desconozco esa información. Eso marca mucho, pero la responsabilidad de llevar al Valencia CF a lo más alto es una máxima y no se elude por no marcar un objetivo", contestó Corberán.

El retrato robot de los fichajes

El técnico se quedó en Valencia al menos durante la primera semana para definir la pretemporada (vuelven el 2 de julio) y ayudar en las confección de la plantilla, su obsesión actual para lograr dar un paso más y acercar al equipo a la élite. Sus reuniones y los contcacos con Gourlay son diarias para empezar a dar los primeros pasos del Valencia CF 2026-27. De momento, el retrato robot de los fichajes que van a llegar está definido: calidad, mentalidad, piernas y, preferiblemente, que conozcan LALIGA. El técnico confía que así sean para que no se repita lo que pasó este año: "En la primera vuelta no conseguí sacarle el rendimiento a mi equipo, y yo soy el responsable de esa dinámica.", ha reconocido Corberán que tiene tarea por delante.