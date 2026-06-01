David Torres 01 JUN 2026 - 13:13h.

Son pruebas para comprobar su instalación en el estadio, ya que el total no se pondrá hasta casi acabar la obra

El plan de negocio del Nou Mestalla: Así se distribuyen los cuatro grandes locales comerciales a pie de calle

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ValenciaEl Valencia CF sigue dando pasos adelante para la conclusión del Nou Mestalla en las obras y en los despachos. Cada semana hay una novedad, y si la anterior se supo que espera cambiar con 50.000 socios, que los conciertos serán sólo en verano, y que habrá cuatro grandes espacios comerciales a pie de calle; ahora las licencias para construir la zona comercial, vendida a Atitlan en 2024, están a punto de ser concedidas. La decisión es vital porque, para julio de 2027, el terciario debe estar a cota cero (es decir que, aunque no estén construidas las oficinas o el hotel, la gente debe poder pasar por ahí para acceder al estadio

Avanzan las obras, y las pruebas

Pero los avances no son exclusivamente administrativo, en la obra el estadio también avanza a prisas y carreras y, dentro del mismo, ha comenzado las pruebas con las sillas que utilizarán los socios del público en general. Así, en el último informe municipal, destapado por ElDiario.es se pueden ver ya las sillas agrupadas y puestas sobre la grada. Son, evidentemente, una primera prueba y de las sillas del público en general, no las del hospitality.

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Como se aprecia en las imágenes, son abatibles, a diferencia de las actuales de Mestalla, algo más separadas y, las que están en la obra para ser sometidas a pruebas, son de color totalmente negro.

Hasta la fecha, en las recreaciones digitales, se observaba que casi todas las sillas son naranjas, aunque algunas en negro teóricamente confeccionan sobre la grada un enorme murciélago negro.

¿Cuántas sillas y cómo estarán distribuidas?

Pero las sillas, en sí, serán diferentes. Pongamos en contexto el asunto. La construcción del Nou Mestalla contempla un estadio con una capacidad máxima de 70.044 espectadores, según precisa el proyeco: 22.007 en la parte baja, 16.648 en la media y palcos, 15.188 en la grada alta 1 y 16.201 en la grada alta 2. Todos los asientos estarán separados y tendrán una distancia de 50 centímetros respecto al precedente o al anterior, más que. en Mestalla. En la zona vip esa distancia se va a los 65 centímetros.

El tipo de butaca: abatible, naranja o negra y con espacio de circulación

La butaca final aún no está instalafa. Será de color naranja o negra y abatible, eso es seguro. Además, la butaca que finalmente resulte la elegida, deberá cumplir con los anchos de paso y características físicas que se establecieron comúnmente con la legislación vigente y que garantizan un correcto paso de los aficionados.

En el proyecto se afirma con rotundidad que, "hoy en día las butacas han mejorado mucho las características técnicas y físicas y casi cualquiera de las butacas abatibles disponibles en el mercado mejoran las condiciones y se proponían en el año 2008". En todo caso, superará ampliamente a las del actual estadio de Mestalla.

En el proyecto que en su día presentó el club, se sugiere el modelo Avatar de la empresa DAPLAST que ya ha vestido de asientos las gradas de otros estadios de primer nivel como el Bernabéu o el Camp Nou.

Es un asiento abatible "con respaldo alto para recintos deportivos de primer nivel o para zonas VIP, fijado a un soporte monorraíl" que permite la distribución flexible en la grada y ajustar el aforo según las necesidades del recinto deportivo. Una vez cerrado ocupa solo 200 mm.

En la actualidad este tipo de asiento está instalado en el Gran Canaria Arena y también en el pabellón oficial de Balonmano de Qatar, entre otros recintos.