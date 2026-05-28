Las seis medidas más urgentes que debe tomar Ron Gourlay para empezar el mercado de fichajes del Valencia CF

David Torres 28 MAY 2026 - 07:55h.

El CEO de fútbol debe fijar el objetivo, plasmar su apuesta por el entrenador y tomar algunas decisiones prioritarias

Todos los movimientos que planea el Valencia CF en el mercado de fichajes: ocho llegadas y varias salidas

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ValenciaEl Valencia CF ha dedicado esta semana sin fútbol a terminar de definir su política durante el mercado de fichajes de este verano. Es época de planificar y poner nombre a las salidas y a los fichajes. No todos son tan urgentes ni, por desgracia, se podrán resolver a corto plazo. Pero Ron Gourlay, CEO de fútbol, sí que tiene que tomar algunas medidas de forma prioritaria que le ayudarán a construir el Valencia CF de la 2026-27, la última temporada antes de asaltar el Nou Mestalla.

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Las medidas más prioritarias de Ron Gourlay: Marcar el Objetivo

Estos días son para analizar y explicarse de forma interna qué ha pasado en una temporada en la que el Valencia sólo garantizó su permanencia a una jornada del final cuando la meta debía ser, por plantilla y presupuesto, acabar en Europa. Precisamente fijar el objetivo de la temporada que viene tiene que ser una de las primeras decisiones que haga el escocés cuando se siente con su equipo. ¿Realmente el Valencia CF quiere estrenar el Nou Mestalla jugando en competiciones europeas? Si es así, ¿Realmente la propiedad reforzará a Gourlay y Corberán apostando con fichajes más parecidos al mercado de invierno que a los al de verano? Son las primeras respuestas que el CEO debe contestarse a sí mismo después de saber si en Singapur Peter Lim y el presidente Kiat Lim le han dado manga ancha para poder confeccionar una plantilla que cumpla el deseo que él dijo: "Tengo cuatro mercados para llevar al equipo a Europa cuando inauguremos el Nou Mestalla. De momento ha consumido dos y va camino del tercero.

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El entrenador

La siguiente medida que urge, interna y externamente, es plasmar la confianza demostrada en el entrenador durante la temporada. El nombre de Carlos Corberán inquieta al valencianismo, que ya ha pedido varias veces su cabeza en Mestalla. Pero Gourlay y Kiat Lim no se la van a dar. El Valencia, tal y como ha ido informando ElDesmarque, no se plantea en ningún caso la destitución del técnico de Cheste. Es más, hay fundadas sospechas de que la entidad, en busca de la estabilidad que ya dijo Gourlay en primavera, le amplíe el contrato al técnico valenciano. Sería un golpe sobre la mesa ante la afición y la plantilla.

La apuesta es doblemente arriesgada, pero el Valencia la tiene clara. Falta plasmarla. Lo primero porque esta temporada es verdad que ha hecho una segunda vuelta de Champions, pero la primera ha sido con números de destitución y de descenso. Y, lo segundo, porque cada vez es más habitual el runrún en Mestalla contra su figura que él le ha pedido ya varias veces la dimisión.

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Los nombres propios: Stole Dimitrievski, Guido Rodríguez...

Además de fijar el objetivo para la campaña próxima y reforzar al entrenador, Gourlay tiene algunas decisiones del mercado de fichajes que son más prioritarias, más urgentes y que el escocés de afrontar antes que otras. El primer caso es Stole Dimitrievski, pues hay un plazo para ejecutar su ampliación de contrato, cuestión que se espera como agua de mayo. El otro tema capital es la situación de Guido Rodríguez, al que el Valencia CF le ha hecho una oferta para poder continuar y es la piedra angular del proyecto de Carlos Corberán.

Su continuidad es clave para el proyecto pues lo modificará en un sentido u en otro. Si no sigue Guido, el escocés tiene que acelerar ya para firmar a su sustituto. El pivote no es un futbolista de complemento. Se ha demostrado que Carlos Corberán. cuando tiene un pivote, funciona mejor: Enzo Barrenechea y el propio Guido son los ejemplos.

Un ojeador para el mercado español

Además, Gourlay ha superado el tiempo que él mismo se dio en febrero para cerrar la figura del técnico para el mercado español. ¿Está firmada ya o va a llegar para preparar el mercado de fichajes de verano?

Salidas y los que regresan

En un segundo nivel de prioridad, Gourlay debe informar ya, sino se lo ha comunicado a sus agentes, que futbolistas como Arnaut Danjuma, Dani Raba o Baptiste Santamaría, aún teniendo contrato no cuentan para el entrenador. Tomada esa decisión, será momento de meter mano a los que vuelven y no cuentan: Cenk, y los lesionados Alberto Marí y Sergi Canós. En tercer nivel será ya el momento de ponerse con fichajes y tomar la decisión con los cedidos.