Él estaría encantado, futbolísticamente encaja y vive en Valencia

Dani Parejo no descarta volver al Valencia CF: "Es un halago, si sale la oportunidad..."

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Valencia¿Podrían darse un último baile Dani Parejo y el Valencia Club de fútbol? La respuesta a esa pregunta no es sencilla ni es absoluta, pero la posibilidad existe. Y solamente el hecho de que haya alguna opción, ha levantado un torbellino de ilusiones y comentarios en la capital del Turia, dónde nunca ha dejado de vivir a pesar de haber estado jugando seis años en el Villarreal. De momento, Dani Parejo ha dado el primer paso y ha abierto la puerta a su regreso. En una entrevista en el programa El Larguero de la cadena SER, ha valorado la posibilidad de regresar al club de Mestalla. "Tengo muchos amigos aquí (vive en Valencia). Muchos amigos me han escrito para que vuelva. El Valencia CF ha sido mi vida. He jugado nueve años allí y he ganado un título. Para mí lo más bonito es el recuerdo que dejé allí y cómo se comportan contigo. Voy por la calle y la gente me ama. Es un halago. Si sale la oportunidad, tendría que pensar, que valorar todo, pero al final el Valencia CF es uno de los mejores clubs de Europa y una masa social increíble. Los títulos y su historia están ahí. El Valencia CF es el Valencia CF".

¿Podrían darse un último baile Dani Parejo y el Valencia Club de fútbol?

Hecha esta introducción, toca repasar los datos y analizar con detalle la situación. Dani se ha despedido del Villarreal, vive en Valencia, está libre y el Valencia CF anda necesitado de mediocentros y, de paso, de referentes que congracien al club y al equipo con su afición y Dani Parejo lo es. Encaja. De hecho, el de Coslada es el último capitán que ha levantado una copa con el Valencia, justo ahora se acaban acaban de cumplir siete años de aquella efeméride. Y, desde ese momento, todo ha ido mal de mal en peor en el Valencia de la mano de Peter Lim.

Una de las primeras decisiones que cambió el presente y el futuro del club fue, precisamente, regalar a Dani Parejo al Villarreal, donde ha hecho seis temporadas ecelentes y ha conseguido infinidad de éxitos personales y grupales. Pero eso forma parte del pasado, y el presente, pasa porque Dani Parejo busca equipo, porque se ve con fuerzas y no quiere colgar las botas todavía. Todavía no lo ha decidido, dependerá de las opciones que se le presente, de lo que le ofrezcan y de lo que le implique a nivel personal. Seguir es una opción que está presente, pero tampoco se vuelve loco por ello. Lo que parece claro es que Parejo no quiere alejarse de sus raíces, de su familia y de su casa, es decir, de Valencia. "No lo he pensado, me gustaría seguir jugando porque me veo bien. Pero ahora quiero pensar, estar tranquilo, no quiero tomar decisiones precipitadas, pensarlo con mi mujer, mi familia y mis hijos. Ya veremos", dijo este fin de semana.

Dos posibilidades ciertas: físicamente está bien

Este planteamiento inicial, a priori, reduce el escenario a dos posibilidades ciertas: los dos clubs de la ciudad. Por un lado, el Levante UD, que no está buscando un futbolista en esa posición, del perfil de Parejo, y cuyo pasado con el de Coslada es inexistente. Es decir, el club granota no subiría su límite salarial por él. Y, por otro lado, está su querido Valencia, donde Dani fue feliz y un héroe, un ídolo. Y sí, como ha podido saber ElDesmarque, Dani estaría encantado de volver a Mestalla, pero no a cualquier precio (no es cuestión de dinero). La sensación, como le pasa a Marcelino García Toral, el entrenador más importante en la carrera de Parejo, es que en Valencia sigue habiendo una obra incompleta y que un último baile sería posible.

Además, esta temporada ha firmado 41 partidos, su físico, a pesar de la edad le respeta y su juego no exige tampoco la velocidad de la juventud para desarrollarlo. Es decir, futbolísticamente en la despedida de Mestalla podría encajar. Recapitulando Dani Parejo está en condiciones y quiere y hoy estaría encantado de estudiar una segunda oportunidad con el Valencia.

¿Y el Valencia CF quiere? ¿Tragaría Peter Lim?

Pero, ¿Y el Valencia qué quiere? ¿qué opina? Al margen de la idoneidad o no de Dani Parejo como futbolista, la realidad es que Dani fue uno de los señalados por Peter Lim por su defensa a Marcelino cuando este fue despedido y, por desgracia para los parejistas de Mestalla que hay muchos, parece poco probable que la propiedad, todo y que ahora sea Kiat Lim el que esté al frente de la entidad, aprobara un regreso de Dani Parejo al Valencia con todo lo que ello supone. Parejo, y así se encargó Anil Murthy de que se supiera en Singapur, fue señalado como uno de los líderes de la revuelta contra Peter Lim.

Además, en todo caso, el regreso debería ser planteado en primera instancia por Ron Gourlay y Carlos Corberán, cosa que, según ha podido saber ElDesmarque, de momento, no ha sucedido. Por lo tanto, las circunstancias se dan para que Dani y Parejo pudiera terminar su carrera jugando en el Valencia, pero falta saber qué opina el club.

El Nou Mestalla está a escasos metros de donde reside Daniel con su familia, pero el pasado común y su forma de salir del Valencia hace poco probable que se pudiera dar su regreso de forma sencillo.

¿Y como entrenador?

En otro orden de corsas, el propio Parejo ha declarado que quiere seguir jugando, pero los que le conocen, ex compañeros, ex entrenadores y la gente del fútbol de Valencia saben que Dani Parejo, más pronto que tardem terminará como entrenador por el amor que siente por el fútbol, por su forma de verlo y porque ya está ejerciendo como tal en una escuela de fútbol base en Valencia (Inter San José), donde también está su hijo.

Es resumen, ahora mismo ese último baile de Parejo y el Valencia CF es más una quimera, un anhelo, un deseo de miles de valencianistas, más que una realidad, pero nunca se sabe. El tiempo lo cura todo.