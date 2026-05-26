David Torres 26 MAY 2026 - 16:46h.

Marcelino estrecha el cerco sobre su futuro y advierte a los interesados en su fichaje: "En España lo veo difícil"

"Ahora lo veo bastante difícil", matiza

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ValenciaPasa el tiempo y, justo cuando se acaban de cumplir 7 años del último título que el Valencia CF ganó y que fue con Marcelino García Toral en el banquillo (la Copa del Rey), el asturiano, que ya ha dejado claro que, a corto plazo quiere entrenar fuera de España, se ha referido a su posible regreso a Mestalla. No es la primera vez que contesta. Nada más ser despedido, dijo que "Es indudable que disfrutaríamos volviendo a entrenar en Valencia. Es una obra incompleta", después ha llegado a afirmar que "Es una pena, pero el dueño del club quiere que así sea".

Tocaba pues actualizar esa situación y así lo ha hecho este martes en una entrevista en À Punt. "No me planteo nunca cosas que pueden ser hipótesis. Es indudable, que disfruté mucho en el Valencia CF que, como cuerpo técnico logramos el primer título, que teníamos un equipo maravilloso, un ambiente de trabajo diario fenomenal, que es claramente influyente en los logros luego cosechados. Pero no sé lo que puede pasar", dice Marcelino.

Será sin Peter Lim

"Sé que la gente me quiere mucho, porque así me lo demuestra cada día que estoy en la calle. Vivimos momentos muy especiales. Después de aquel gran momento, desgraciadamente para el Valencia y los valencianistas, no han surgido puntos de éxito más. Ojalá en un futuro, si se dan las circunstancias, podamos unir nuestros caminos. Pero ahora mismo lo veo como bastante difícil", dice el técnico. Y es que, como dijo en su última visita a Mestalla con el Villarreal, si vuelve será sin Peter Lim en el club.

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Tampoco sabe si será seleccionador: "Es un orgullo"

En la misma entrevista tampoco se moja sobre la posibilidad de ser seleccionador algún día. "Tampoco sabría decirte. Cada uno en en nuestro trabajo eh no sabemos qué nos puede deparar el futuro y a veces te depara sorpresas agradables o desagradables, ¿no? Pero es que en el mundo del fútbol sí que es imprevisible. Como se suele decir, los entrenadores siempre tenemos las maletas preparadas, para para para salir de unos sitios llegar a otros", reflexiona Marcelino que añade: "No sabría decirte qué qué puede ocurrir en el futuro, pero para mí sería un gran orgullo y una satisfacción inmensa poder ser el seleccionador de de mi país, pero pero es evidente que le tenemos uno muy bueno, que está logrando unos grandísimos resultados y al que yo, por supuesto, le deseo todo lo mejor".