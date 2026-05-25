Pablo Sánchez 25 MAY 2026 - 20:29h.

El entorno de Ramos contacta con Valverde, Marcelino y Bordalás para el próximo año

Anunció que no continuaría en La Cerámica

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La 11ª edición de la Gala del Deporte YoSoyNoticia.es contó con personalidades deportivas de toda índole. Entre ellas, el ya exentrenador del Villarreal Marcelino García. El asturiano ya anunció hace meses que no continuaría en La Cerámica más allá de la temporada y disfruta ahora de días de calma saboreando los éxitos y a la espera de encontrar nuevo destino con su equipo de trabajo.

En el horizonte, todo son rumores. En los últimos días se le ha vinculado incluso al Sevilla si Sergio Ramos desembarca en la entidad del Sánchez-Pizjuán. Pero, como decíamos, todo son suposiciones a la espera de que Marcelino y su gente tomen una decisión. Lo único que tiene claro el míster y que comentó ante las cámaras de ElDesmarque fue que será difícil verlo trabajar en España durante los próximos meses.

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"Es muy complicado. En España puede ser también si no empiezo entrenando, entonces seguro. Lo veo bastante difícil poder entrenar en España la próxima temporada. Ahora mismo me veo aquí en Valencia, luego en algunos actos que tenemos y luego en Asturias. No tengo nada hablado. Estamos en un momento de nuestra trayectoria que es una posibilidad que nos planteamos seriamente. En otros momentos éramos más reacios, pero ahora hay que analizar las circunstancias que se dan a nuestro alrededor. La paciencia y la prudencia son dos valores importantes para tomar decisiones cuando no estás trabajando", comentó.

Un consejo para Dani Parejo

Marcelino también aprovechó su momento ante los micrófonos para mandar unas bonitas palabras a Dani Parejo tras su salida del Villarreal. "Aconsejar a los demás es muy difícil, es una decisión propia que tiene que analizar su estado, a nivel familiar qué pretende. No es fácil. Cuando él está afincado aquí durante muchos años. Es una decisión suya. Para jugar al fútbol yo lo veo. Tiene mucha calidad, un talento increíble y seguro que todavía puede aportar a nuestro fútbol".