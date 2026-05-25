El Valencia CF doblegó en la final al mejor FC Barcelona de Leo Messi

El presagio de Garay: "Mientras siga Peter Lim no va a cambiar nada en el Valencia CF, es una lástima"

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ValenciaEste lunes se cumplen exactamente 7 años desde que el Valencia CF levantó el último título que está en sus vitrinas. Fue ante el mejor Barça de Leo Messi y, siempre será recordada, porque, además de ser el último trofeo que tiene el Valencia CF en sus vitrinas, le costó el puesto a Marcelino García Toral, que siempre defendió que Peter Lim se lo cargó (a él y a Mateu Alemany después) porque se negó a tirar la Copa y se empeñó, junto a su plantilla, en ganar el título aunque eso hubiera podido poner en riesgo la clasificación para la Champions, cosa que no sucedió. Desde entonces, el club de Mestalla ha ido de capa caída hasta ahora, que suma siete años sin títulos y fuera de Europa, el período más largo alejado de competiciones europeas de su historia.

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La explicación de Marcelino

Marcelino, ya en septiembre, se despidió en una rueda de prensa y así lo explicaba todo: "Estoy absolutamente seguro que el detonante de esta situación fue la Copa. Durante la temporada recibimos mensajes directos e indirectos de que teníamos que rechazar esa competición. Pero la afición quería luchar e intentar ganarla, los futbolistas querían luchar y, lo más importante, tenían la convicción de que podían ganarla. Nosotros queríamos luchar y ganar. No me cabe ninguna duda de que ganar la Copa, quién me lo iba a decir, fue el detonante y la causa de que no sigamos siendo el cuerpo técnico del Valencia". ¿Y por qué Peter Lim quería tirar la Copa? "Porque la consideraba una competición menor que podía poner en riesgo la Champions, cuando realmente creemos que la Copa, esas sensaciones que vivió el equipo después de eliminar al Getafe, fue determinante para que lograremos la clasificación Champions".

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La final de Copa en el Benito Villamarín: KO al Barça de Messi y tres supervivientes en plantilla

El 25 de mayo de 2019, el club valenciano se impuso en la final de la Copa del Rey disputada en Sevilla al Barcelona por 2-1 con tantos de Kevin Gameiro y Rodrigo Moreno, en el que fue el momento de mayor brillantez de la década y que además coincidió con la celebración del centenario de la fundación del club. Sin ser favorito, el Valencia CF se comió al FC Barcelona en la primera mitad y se fue 2-0 al descanso, gracias además a una gran parada de Jaume Doménech a Leo Messi en la parte del campo donde estaba colocado la afición valencianista. En la segunda mitad, el equipo aguantó de forma estoica como pudo y con la lesión entre medio de Dani Parejo, que finalmente alzó el trofeo al cielo de Sevilla.

Siete años después de aquello, en la plantilla del Valencia CF sobreviven tres futbolistas: El capitán José Luis Gayà, que hoy cumple años, Mouctar Diakhaby y Cristian Rivero, que no jugó ni un minuto.