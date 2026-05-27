David Torres 27 MAY 2026 - 07:14h.

"¿El dinero? Sería lo menos importante, pero que no me salga a pagar...", dijo entre risas

Dani Parejo se despide del Villarreal y abre otra puerta a su futuro: "Me gustaría"

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ValenciaDani Parejo, que lleva instalado junto a su familia en Valencia desde el 2011, acaba de anunciar su adiós al Villarreal y, sin equipo, viviendo en la Capital del Turia e idolatrado por la afición valencianista el 'match' parece evidente. Pero su salida del club, entre lágrimas y regalado por Peter Lim tras defender a Marcelino después de haber sido despedido, es una herida tan profunda que, siete años después, sigue abierta. Con 383 partidos oficiales, se convirtió en el noveno jugador con más encuentros en toda la historia del club y está entre los treinta con más tantos conseguidos, lo que le convirtió en el futbolista más importante del Valencia en la década anterior.

Dani Parejo no descarta volver al Valencia CF

Pese a todo, el tiempo va curando heridas y el exjugador y capitán del Valencia CF, en una entrevista en el programa El Larguero de la cadena SER, ha valorado la posibilidad de regresar al club de Mestalla. "Tengo muchos amigos aquí (vive en Valencia). Muchos amigos me han escrito para que vuelva. El Valencia CF ha sido mi vida. He jugado nueve años allí y he ganado un título. Para mí lo más bonito es el recuerdo que dejé allí y cómo se comportan contigo. Voy por la calle y la gente me ama. Es un halago. Si sale la oportunidad, tendría que pensar, que valorar todo, pero al final el Valencia CF es uno de los mejores clubs de Europa y una masa social increíble. Los títulos y su historia están ahí. El Valencia CF es el Valencia CF".

Fue el capitán que levantó el último título, pero Peter Lim lo regaló por defender a Marcelino; pero eso es pasado y, al ser preguntado si se rebajaría el sueldo, asegura que "¿El dinero? Sería lo menos importante, pero que no me salga a pagar...", dijo entre risas el centrocampista madrileño ante las preguntas de Manu Carreño. "Está la vida muy cara, los niños, la gasolina", bromea de nuevo